নেপাল–ভারত ম্যাচ খেলতে কাল দুপুরে আসছেন হামজা

আগামী ১৩ নভেম্বর নেপাল ও ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে।
এই ম্যাচগুলো সামনে রেখে আগামীকাল দুপুরে ঢাকায় আসার কথা লেস্টার সিটির ফুটবলার হামজা চৌধুরীর। আজ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় দলের টিম ম্যানেজার আমের খান।
গত ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ১–১ গোলের ড্রয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আশা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে দুটিতে ড্র, দুটিতে হার হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এ মাসে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে বাংলাদেশের পঞ্চম বাছাই ম্যাচ।
জাতীয় স্টেডিয়ামে চলছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। তাই অনুশীলনের জন্য ফুটবল দলকে সরতে হয়েছে কিংস অ্যারেনায়।
অনুশীলনের ফাঁকে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন টিম ম্যানেজার আমের খান। তিনি বলেন, ‘হামজা সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকায় পৌঁছাবে। শমিত সোম আসবে ১১ তারিখ রাত ১২টার দিকে। নেপাল ম্যাচে হামজা খেলবে কি না, সেটা পুরোপুরি কোচের সিদ্ধান্ত।’
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল–সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এরপর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে দুই গোল করেছেন, আর সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছেন একটি।