ইউরোপের কোন লিগ কবে শুরু, কারা কোথায় এলেন–গেলেন

ইউরোপীয় ফুটবলে ২০২৪–২৫ মৌসুমের লিগের খেলা শেষ হয়েছে মে মাসে। কাছাকাছি সময়ে শেষ হয়েছে উয়েফা আয়োজিত মহাদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টেও।

তবে অনেক ক্লাব আর ফুটবলারদের ব্যস্ততা এরপরও শেষ হয়নি। জুনের মাঝামাঝিতে শুরু হয়েছিল ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, যা ১৩ জুলাই শেষ হওয়ার মাধ্যমে মৌসুমের সমাপ্তি ঘটেছে।

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলবিহীন এক মাস পর ২০২৫–২৬ মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ। দলগুলোর মতো সমর্থকেরাও প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগাসহ শীর্ষস্তরের ফুটবল ম্যাচে আবারও বুঁদ হয়ে থাকার অপেক্ষায়। দেখে নিন ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের কোনটি কবে শুরু।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

শুরু: ১৫ আগস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: লিভারপুল (২০ শিরোপা)

উন্নীত: লিডস, বার্নলি, সান্ডারল্যান্ড
অবনমিত: লেস্টার, ইপসউইচ, সাউদাম্পটন

উল্লেখযোগ্য নতুন খেলোয়াড়: ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস (লেভারকুসেন থেকে লিভারপুল), উগো একিতিকে (ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লিভারপুল), জেরেমি ফ্রিমপং (লেভারকুসেন থেকে লিভারপুল), ভিক্টর ইয়োকেরেস (লিসবন থেকে আর্সেনাল), তিজানি রাইন্ডার্স (এসি মিলান থেকে ম্যান সিটি)।

জেনে রাখা ভালো
এটি ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতার ১২৭তম আর প্রিমিয়ার লিগের ৩৪তম আসর। অন্যান্যবারের মতো এবারও খেলবে ২০টি ক্লাব। ১৫ আগস্ট শুরু হয়ে চলবে ২০২৬ সালের ২৪ মে পর্যন্ত। এবারের প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকেই সেমি–অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে, যা গত মৌসুমের শেষ দিকে মাসখানেক ছিল। ২০২৫–২৬ প্রিমিয়ার লিগে অফিশিয়াল বল বদলাচ্ছে। নাইকের বদলে বল সরবরাহ করবে পুমা।

ইউরোপে খেলবে কারা
চ্যাম্পিয়নস লিগ: লিভারপুল,আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি ও নিউক্যাসল, টটেনহাম।
ইউরোপা লিগ: অ্যাস্টন ভিলা, নটিংহাম ফরেস্ট।
কনফারেন্স লিগ: ক্রিস্টাল প্যালেস।

স্প্যানিশ লা লিগা

শুরু: ১৫ আগস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: বার্সেলোনা (২৮ শিরোপা)

উন্নীত: এলচে, লেভান্তে, রিয়াল ওভিয়েদো
অবনমিত: ভায়াদোলিদ, লাস পালমাস, লেগানেস

উল্লেখযোগ্য নতুন খেলোয়াড়: ডিন হাউসেন (বোর্নমাউথ থেকে রিয়াল মাদ্রিদ), আলভারো কারেরাস (বেনফিকা থেকে রিয়াল মাদ্রিদ), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিভার প্লেট থেকে রিয়াল মাদ্রিদ), মার্কাস রাশফোর্ড (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে বার্সেলোনা)।

জেনে রাখা ভালো
স্প্যানিশ লা লিগায় এটি হতে যাচ্ছে ৯৫তম মৌসুম। ৩৮ ম্যাচের এই লিগ চলবে ২০২৬ সালের ২৪ মে পর্যন্ত।

ইউরোপে খেলবে কারা
চ্যাম্পিয়নস লিগ: বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো মাদ্রিদ, অ্যাথলেটিক বিলবাও, ভিয়ারিয়াল।
ইউরোপা লিগ: রিয়াল বেতিস, সেল্তা ভিগো।
কনফারেন্স লিগ প্লে-অফ: রায়ো ভায়েকানো।

ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ

শুরু: ১৫ আগস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: পিএসজি (১৩ বার চ্যাম্পিয়ন)

উন্নীত: লরিয়াঁ, মেজ, প্যারিস এফসি
অবনমিত: মঁপেলিয়ে, সেঁত এতিয়েন, রেঁস

উল্লেখযোগ্য নতুন খেলোয়াড়: পিয়েরে-এমিল হইবিয়া (টটেনহাম থেকে মার্শেই), এরিক ডায়ার (বায়ার লেভারকুসেন থেকে মোনাকো), অলিভিয়ে জিরু (এলএ এফসি থেকে লিল)।

জেনে রাখা ভালো
ফ্রান্সের লিগ ‘আঁ’য় ৮৮তম আসর এটি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির এই লিগে দলের সংখ্যা ১৮টি, ম্যাচ ৩৪টি করে। ১৫ আগস্ট শুরু হয়ে শেষ হবে ১৬ মে।

ইউরোপে খেলবে কারা
চ্যাম্পিয়নস লিগ: পিএসজি, মার্শেই, মোনাকো।
চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ালিফায়ার: নিস।
ইউরোপা লিগ: লিল, লিওঁ।
কনফারেন্স লিগ প্লে-অফ: স্ত্রাসবুর্গ।

জার্মান বুন্দেসলিগা

শুরু: ২২ আগস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: বায়ার্ন মিউনিখ (৩৩ শিরোপা)

উন্নীত: কোলন, হামবুর্গ।
অবনমিত: বোখুম, হোলস্টাইন কিল।

উল্লেখযোগ্য নতুন খেলোয়াড়: লুইস দিয়াস (লিভারপুল থেকে বায়ার্ন), জ্যারেল কোয়ানসা (লিভারপুল থেকে লেভারকুসেন), জোব বেলিংহাম (সান্ডারল্যান্ড থেকে ডর্টমুন্ড)।

না জানলে নয়
জার্মানির শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতা বুন্দেসলিগায় ২০২৫–২৬ মৌসুম হতে চলেছে ৬৩তম আসর। এই লিগের দল ১৮টি, ম্যাচ ৩৪টি করে। কম দল ও কম ম্যাচ হওয়ায় লিগের ব্যাপ্তি অন্যদের তুলনায় কম। ২২ আগস্ট বুন্দেসলিগা শুরু হয়ে চলবে ২০২৬ সালের ১৬ জুন পর্যন্ত।

ইউরোপে খেলবে কারা
চ্যাম্পিয়নস লিগ: বায়ার্ন, লেভারকুসেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডর্টমুন্ড।
ইউরোপা লিগ: ফ্রাইবুর্গ, স্টুটগার্ট।
কনফারেন্স লিগ প্লে-অফ: মাইনৎস।

ইতালিয়ান সিরি আ

শুরু: ২৩ আগস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: নাপোলি (৪ শিরোপা)

উন্নীত: ক্রেমোনেসে, পিসা, সাসসুয়োলো।
অবনমিত: মোনৎসা, ভেনেৎসিয়া, এম্পোলি।

উল্লেখযোগ্য নতুন খেলোয়াড়: ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও (পোর্তো থেকে জুভেন্টাস), কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যান সিটি থেকে নাপোলি), লুকা মদরিচ (রিয়াল মাদ্রিদ থেকে এসি মিলান)।

জেনে রাখা ভালো
ইতালির শীর্ষ প্রতিযোগিতায় ২০২৫–২৬ মৌসুম হতে চলেছে ১২৪তম আসর। আর সিরি আ–র অধীনে যাওয়ার পর ১৬তম। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে এটিই শুরু হবে সবার শেষে—২৩ আগস্ট। ২০ দলের এই লিগ শেষ হবে ২৪ মে। এ বছর লিগে উঠে এসেছে সাসুলো, পিসা ও ক্রেমোনেসে।

ইউরোপে খেলবে কারা
চ্যাম্পিয়নস লিগ: নাপোলি, ইন্টার, আতালান্তা, জুভেন্টাস।
ইউরোপা লিগ: রোমা, বোলোনিয়া।
কনফারেন্স লিগ প্লে-অফ: ফিওরেন্তিনা।

উয়েফার তিন প্রতিযোগিতা

লিগের বাইরে ক্লাবগুলোর বড় ব্যস্ততা মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা নিয়ে। ইউরোপের ফুটবল নিয়ন্ত্রক উয়েফা আয়োজিত টুর্নামেন্ট আছে তিনটি—চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগ। ২০২৫–২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ ৩৬ দল নিয়ে চূড়ান্ত পর্ব শুরু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর, ফাইনাল হবে আগামী বছরের ৩০ মে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের দিন দশেক পর ২৪ সেপ্টেম্বর শুরু হবে উয়েফার দ্বিতীয় শীর্ষ প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগ। শেষ হবে ২০ মে।

উয়েফার তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কনফারেন্স লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হবে ২ অক্টোবর, চলবে ২০২৬ সালের ২৭ মে পর্যন্ত।

