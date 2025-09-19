২৫ বছর পর সেই বেনফিকাতে ফিরলেন মরিনিও

চক্র পূরণ করে ২৫ বছর পর আবার বেনফিকায় ফিরলেন জোসে মরিনিও। ২০০০ সালে এই বেনফিকার দায়িত্ব নিয়েই প্রধান কোচের ভূমিকায় কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে মরিনিও ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বেনফিকা। পর্তুগালের শীর্ষ লিগের সফলতম এই ক্লাবের সঙ্গে মরিনিও চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত।
দুই যুগের বেশি সময় আগে বেনফিকায় পেশাদার কোচিং শুরুর পর মাত্র ১১ ম্যাচ দায়িত্ব পালন করেছিলেন মরিনিও। সেই ১১ ম্যাচে তাঁর দলের জয় ছিল ৬টিতে, ড্র ৩টি, ২টিতে হার।
এরপর ২০০১ সালে বেনফিকা ছেড়ে যোগ দেন আরেক পর্তুগিজ ক্লাব উনিআঁউ দ্য লাইরিয়াতে। সেখানেও এক মৌসুম দায়িত্ব পালন করে যোগ দেন পোর্তোয়। পোর্তোর হয়ে টানা দুটি লিগ জেতার পাশাপাশি ২০০৩–০৪ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগও জেতেন মরিনিও।
এ সাফল্যই ইউরোপিয়ান শীর্ষ ক্লাবগুলোর দুয়ার খুলে দেয় মরিনিওর জন্য। ২০০৪ সালে তিনি যোগ দেন ইংলিশ ক্লাব চেলসিতে। সেখানে জেতেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ। এরপর পর্তুগিজ এই কোচ একে একে দায়িত্ব পালন করেন ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ, দ্বিতীয় মেয়াদে চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, টটেনহাম, এএস রোমা ও ফেনেরবাচের মতো ক্লাবে।
সর্বশেষ গত ২৯ আগস্ট চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে–অফে বেনফিকার কাছে হারের পর তাঁকে ছাঁটাই করে ফেনেরবাচে। তবে যে দলের কাছে হেরে চাকরি হারিয়েছেন, এবার সেই দলেরই দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন তিনি।
যার মধ্য দিয়ে ২১ বছর পর দেশে ফেরাও সম্পন্ন হলো তাঁর। ২০০৪ সাল পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোকে বিদায় জানানোর পর স্বদেশি আর কোনো ক্লাবকে কোচিং করানো হয়নি মরিনিওর।
প্রায় দুই দশকের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। পেয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচের স্বীকৃতিও। স্বঘোষিত ‘স্পেশাল ওয়ান’ মরিনিও ২৫ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ, একটি করে উয়েফা কাপ, ইউরোপা লিগ, কনফারেন্স লিগ, আটটি লিগ শিরোপাসহ বেশ কিছু ট্রফি জিতেছেন। এবার সে সাফল্যে বেনফিকাতেও ফেরানোর অপেক্ষা।
নতুন ক্লাব বেনফিকার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের সাবেক দুই ক্লাব চেলসি ও পোর্তোর মুখোমুখি হবেন তিনি। দুটি ম্যাচই হবে প্রতিপক্ষের মাঠে। ৩০ সেপ্টেম্বর চেলসি ও আগামী ৫ অক্টোবর পোর্তোর মাঠে আতিথ্য নেবে মরিনিওর বেনফিকা।