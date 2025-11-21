জমেছে মাঠের লড়াই, কারা যাবে ঢাকায়—চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, প্রিমিয়ার না ইনডিপেনডেন্ট

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) বিপক্ষে জয়ের পর প্যাভিলিয়নের সামনে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের ফুটবলারদের বাঁধভাঙা উল্লাস। চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষে সেই উল্লাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ম্যাচের একমাত্র জয়সূচক গোলদাতা হাসিবুল ইসলাম। দুপুরের কড়া রোদও থামাতে পারেনি তাঁদের উৎসব। ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে টিকে থাকা এবং ঢাকার চূড়ান্ত পর্বে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার আনন্দেই যেন প্যাভিলিয়নে রঙিন আবহ।
দিনের প্রথম ম্যাচে সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৩–০ গোলে হারিয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিকে। গতকাল প্রথম ম্যাচ জিতলেও আজ দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি।
অন্যদিকে প্রথমবার অংশ নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিতেছে নিজেদের প্রথম ম্যাচ। প্রিমিয়ারও টুর্নামেন্টে খেলছে প্রথমবার, প্রথমবার খেলেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ও। তিন দলই টিকে আছে চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে। তাদের সঙ্গে টিকে আছে গত দুই আসরে অংশ নেওয়া চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি।
চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত পর্বে যাবে দুটি দল। অংশ নিয়েছে মোট আট দল। গতকাল প্রথম দিনেই বিদায় নিয়েছে চার দল। আজ বেলা ২টায় চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বনাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেলা সাড়ে ৩টায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ—এই দুই ম্যাচের জয়ী দল দুটোই যাবে ঢাকার চূড়ান্ত পর্বে।
আজকের প্রথম ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন বান্দরবানের তরুণ ফুংলিয়ান কাপ বম। দলের তিন গোলের একটি তাঁর। দ্বিতীয় ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন জয়ী দলের হাসিবুল ইসলাম তাসিন—ম্যাচের একমাত্র গোলটি এসেছে তাঁর পা থেকেই।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক মিডফিল্ডার আসাদুর রহমান, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এস এম নছরুল কদির, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক শাহ মঈনুদ্দীন হাসান, বিপণন উপমহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি।
আজ চট্টগ্রাম পর্ব শেষে ২৩ নভেম্বর রাজশাহী ও ২৫ নভেম্বর খুলনা পর্ব হবে। গতবারের মতো এবারও এ আয়োজনের সম্প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় হবে চূড়ান্ত পর্ব (কোয়ার্টার ফাইনাল)।