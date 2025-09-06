শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে স্বপ্নভঙ্গ মোরছালিনদের

নব্বই মিনিটের খেলা শেষে রেফারি বাড়তি সময় দিয়েছেন ৪ মিনিট। যোগ করা সময়ের এই চার মিনিটও ততক্ষণে শেষের পথে। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৩৫ সেকেন্ড আগেই এল ধাক্কাটা, আচমকাই বাংলাদেশের জালে গোল। যে গোল ড্রয়ের কাছাকাছি থাকা বাংলাদেশকে ঠেলে দিয়েছে হারের গর্তে।
এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শেষ মুহূর্তের এই গোলে ইয়েমেনের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে ২০২৬ এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেছে শেখ মোরছালিনদের।
ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ২৮ ধাপ এগিয়ে থাকা ইয়েমেনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই লড়াই করেছে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল ভিয়েতনামের কাছে হেরেছিল ২-০ গোলে, তবে ইয়েমেনের দলটি সিঙ্গাপুরকে হারিয়েছিল ২-১ ব্যবধানে।
সেই ইয়েমেনকে আজ ম্যাচের প্রায় পুরোটা সময় আটকে রেখেছে বাংলাদেশের রক্ষণ। ম্যাচ থেকে অন্তত এক পয়েন্ট তুলতে পারলে এশিয়ান কাপের চূড়ান্তপর্বে খেলার আশা বেঁচে থাকবে—এমনটাই তখন সমীকরণ। কিন্তু শেষ দিকে দশজনের দলে পরিণত হতেই আসে বড় ধাক্কা। ৮৭ মিনিটে মজিবর রহমান বক্সের বাইরে পা চালাতে গিয়ে ইয়ামেনের এক খেলোয়াড়কে এক আঘাত করলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।
১০ জনের দলে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে গোল হজম করে হুট করেই। বাংলাদেশের বক্সে বল দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই গোলকিপার মেহেদী হাসানকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়িয়ে দেন বদলি খেলোয়াড় মোহাম্মদ এসাম আল আওয়ামী। গোলের পর ইয়েমেনের ফুটবলাররা লুটিয়ে পড়েন সেজদায়, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা মুষড়ে পড়েন হতাশায়।
এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশ এখন চার নম্বরে। প্রতিটি গ্রুপের (মোট ১২টি) চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করতে পারবে। বাংলাদেশ তাদের শেষ ম্যাচটি খেলবে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সেই ম্যাচটি জিতলেও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ১২ রানার্সআপের সেরা চারে থাকার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। বিশেষ করে আজ ‘সি’ গ্রুপের অন্য খেলায় সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ড্র করলেই কাগজে-কলমের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশের।