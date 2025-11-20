ছবির গল্পে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

তৃতীয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নতুন সাজে সেজেছে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম। রঙিন বেলুন, ব্যানার ও ফেস্টুনে উৎসবের আবহ।‘গোল...গোল’ থিম সংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উল্লাস। তারার মেলায় পরিণত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া ছাড়াও আরও চার সাবেক অধিনায়কও ছিলেন এ অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাঠে গড়িয়েছে ম্যাচও। ছবির গল্পে আসুন দেখে নিই ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম পর্বের প্রথম দিন—