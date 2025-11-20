ফুটবল

ছবির গল্পে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

খেলা ডেস্ক
তৃতীয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নতুন সাজে সেজেছে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম। রঙিন বেলুন, ব্যানার ও ফেস্টুনে উৎসবের আবহ।‘গোল...গোল’ থিম সংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উল্লাস। তারার মেলায় পরিণত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া ছাড়াও আরও চার সাবেক অধিনায়কও ছিলেন এ অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাঠে গড়িয়েছে ম্যাচও। ছবির গল্পে আসুন দেখে নিই ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম পর্বের প্রথম দিন—
মঞ্চে দাঁড়ানো অতিথিদের মাঝে কথা বলছেন জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। পতাকা উত্তোলনের পর প্রতিযোগীদের মাঝে লড়াইয়ের প্রেরণা ছড়িয়ে দেন অধিনায়ক
সৌরভ দাশ
প্রতিযোগী ও অতিথিদের উদ্দেশে কথা বলছেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া
খেলোয়াড়দের জন্য এটাই টুর্নামেন্টের মূল আকর্ষণ—ট্রফি!
একে তো জাতীয় দলের অধিনায়ক, তার ওপর তারকা ফুটবলার। জামাল ভূঁইয়ার সঙ্গে তাই ছবি তোলার হিড়িক পড়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে
ওপর থেকে পাখির চোখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত
গোলের হাসি চোখেমুখে স্পষ্ট। তরুণদের মুখে এমন সাফল্যের হাসি দেখাই ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের লক্ষ্য
ডান থেকে প্রথম পাঁচজনই জাতীয় দলের অধিনায়ক। তাঁদের মধ্যে একজন বর্তমান ও অন্য চারজন সাবেক। (ডান থেকে) মামুনুল ইসলাম, জাহিদ হাসান এমিলি, জামাল ভুঁইয়া, ইমতিয়াজ সুলতান জনি ও আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু। তাঁরা সবাই দেশের ফুটবলের কিংবদন্তি। অতিথি হয়ে এসেছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তাঁদের খেলা দেখার একটি মুহূর্ত
এক প্রবীণ ফুটবলভক্তের বুকে গেঞ্জির ওপর অটোগ্রাফ দিচ্ছেন জামাল ভূঁইয়া
খেলা শুরুর আগে টস নামের ভাগ্যপরীক্ষায় তাকিয়ে দুই দলের অধিনায়ক
বাইসাইকেল কিকের চেষ্টা, কিন্তু হলো না! জমজমাট এই ম্যাচ উপভোগ করেছেন দর্শক
