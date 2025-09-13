১০ জন নিয়েও সোসিয়েদাদকে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ

ম্যাচের ৩২তম মিনিটেই একজনের লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়ে যাওয়া যেকোনো দলের জন্যই বিপজ্জনক। এক ঘণ্টা সময় প্রতিপক্ষের চেয়ে একজন কম নিয়ে খেলা মানে পয়েন্ট হারানোর বড় শঙ্কা। তবে আজ লা লিগায় ১০ জনের দল নিয়েই তিন পয়েন্ট তুলেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠ এস্তাদিও মিউনিসিপাল দি অ্যানেওতায় খেলার আধা ঘণ্টা পেরোতেই লাল কার্ডের কারণে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ডিন হাউসেনকে। এরপরও প্রতিপক্ষের মাঠে খেলা ম্যাচটিতে ২–১ গোলে জিতেছে জাবি আলোনসোর দল। এই জয়ে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট তুলে তালিকার শীর্ষেই থাকল রিয়াল মাদ্রিদ।
হাউসেন যখন লাল কার্ড দেখেন, রিয়াল মাদ্রিদ এগিয়ে ১–০ ব্যবধানে। ১২তম মিনিটে গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। সোসিয়েদাদের এক খেলোয়াড় রিয়ালের অর্ধ থেকে বল পেছনে পাস দিলে সুযোগের সন্ধানে থাকা এমবাপ্পে কুশলী দৌড়ে সেটা নিজের নাগালে নেন। এরপর সোসিয়েদাদ ডিফেন্ডার রেমিরোকে পেছনে ফেলে বক্সের সামনে গিয়ে জোরালো শটে বল জালে পাঠান।
৩২তম মিনিটে হাউসেন লাল কার্ড দেখেন মিকেল ওইয়াসাবালকে পেছন থেকে ফেলে দেওয়ায়। অবশ্য রিয়ালের ডাগআউট এবং গ্যালারির সমর্থকেরা রেফারির লাল কার্ড সিদ্ধান্তে ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন। তবে দশজনের দলে পরিণত হলেও রিয়াল মাদ্রিদ আক্রমণ থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলেনি। বিরতির আগে দলটি এগিয়ে যায় ২–০ ব্যবধানেও।
৪৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি আসে আর্দা গুলের–এমবাপ্পের যৌথ চেষ্টায়। দুজন বল দেওয়া–নেওয়া করে সোসিয়েদাদ রক্ষণে ঢুকে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পে বাইলাইন থেকে গোলমুখে বল বাড়ালে জালে জড়ান গুলের।
বিরতির পর ৫৪তম মিনিটে দানি কারভাহাল বক্সের মধ্যে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সোসিয়েদাদ। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান ২–১ করেন ওইয়াসাবাল। এরপর ম্যাচে আরও আধা ঘণ্টার বেশি সময় বাকি থাকলেও সোসিয়েদাদ সমতা আনা দ্বিতীয় গোলটি করতে পারেনি।
৪ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। অ্যাথলেতিক বিলবাও ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। বার্সেলোনার অবস্থান ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম।