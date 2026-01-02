পয়েন্ট টেবিলে সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়নদের অবস্থান এখন ছয়ে
ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

টানা চতুর্থ ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াল মোহামেডান

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঝমাঠের বড় ভরসার নাম ছিলেন মোজাফফর মোজাফফরভ। সম্প্রতি সাদা–কালোদের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন এই উজবেক মিডফিল্ডার। তাঁকে ছাড়া আজ বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে ভুগেছে মোহামেডান। মুন্সিগঞ্জে দুই দলের ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে।

এ নিয়ে টানা চতুর্থ ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াল মোহামেডান। ৯ ম্যাচ খেলা দলটির পয়েন্ট দুই জয়, চার ড্র ও তিন হারে ১০। এক পয়েন্ট কম নিয়ে মোহামেডানের পরেই আছে ব্রাদার্স। শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস, ৮ ম্যাচ থেকে ১৭ পয়েন্ট জমা করেছে পাঁচবারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

গত মৌসুমে মোহামেডানের লিগ শিরোপা জয়ের পেছনে সুলেমান দিয়াবাতের সঙ্গে মোজাফফরভের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। দিয়াবাতে ক্লাব ছেড়ে গেছেন মৌসুমের শুরুতে। আর বৃহস্পতিবার আচমকাই বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন মোজাফফরভ। বাবার অসুস্থতার কথা বলে উজবেকিস্তানে যাওয়ার পর সেখান থেকে আর না খেলার কথা জানিয়েছেন এই মিডফিল্ডার।

আজ তাঁকে ছাড়া মাঠে নামা মোহামেডান মুন্সিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্সের বিপক্ষে তেমন গোছানো ফুটবল খেলতে পারেনি। দুই অর্ধ মিলিয়ে বলার মতো চারটি আক্রমণ ছিল আলফাজ আহমেদের দলের, কিন্তু একটিও গোলে পরিণত হয়নি।

মাঝমাঠে মোহামেডানকে অনেকটাই এলোমেলো দেখা গেছে, বল দখলে রাখা বা খেলা তৈরি করার কাজটাও ছিল অগোছালো। দশম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ তৈরি করে দলটি। কিন্তু স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের পাসে হাফিজুর রহমান পা ছোঁয়ানোর আগেই পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে বল গ্লাভসবন্দী করেন ব্রাদার্স গোলরক্ষক ইশাক আকন্দ।

পাঁচ মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে ব্রাদার্সের নেপালি ফরোয়ার্ড অঞ্জন বিস্তা মোহামেডানের জালে বল জড়ান, তবে সেটি অফসাইডে বাতিল হয়। প্রথমার্ধের শেষ দিকে বোয়াটেংয়ের গোলও অফসাইডের কারণে বাদ পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দলের তেমন কোনো জোরাল আক্রমণ দেখা যায়নি। ৭২ মিনিটে জটলার ভেতর থেকে বোয়াটেংয়ের নিচু শট আটকান ইশাক। ৮৫ মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করে মোহামেডান। শফিউল হোসেনের কোনাকুনি পাসে বোয়াটেং পা ছোঁয়াতে পারলেই হয়তো গোল পেয়ে যেত মোহামেডান। কিন্তু সেটি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ড্রর হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে সাদা–কালোদের।

ব্রাদার্সের আগে রহমতগঞ্জ ও আরামবাগের সঙ্গেও ড্র করেছিল মোহামেডান। তার আগে বসুন্ধরা কিংসের কাছে হেরেছিল। লিগে মোহামেডানের সর্বশেষ জয় ৬ ডিসেম্বর পিডব্লিউডির বিপক্ষে (৪–০)।

