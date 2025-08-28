উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র আজ
ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্রতে কোন পটে কারা ও কীভাবে নির্ধারিত হবে প্রতিপক্ষ

বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১০টায় ২০২৫-২৬ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র। মোনাকোর গ্রিমালদি ফোরামে নির্ধারিত হবে প্রথম পর্বে দলগুলো কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে।

খেলা ডেস্ক

শেষ চারটি দলকেও পেয়ে গেল চ্যাম্পিয়নস লিগ। কাল রাতে প্লে-অফ পেরিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ক্লাব ব্রুগা, কারাবাগ, বেনফিকা ও কোপেনহেগেন। এবার অপেক্ষা লিগ পর্বের ড্রয়ের। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১০টায় মোনাকোয় ড্রতেই নির্ধারিত হবে লিগ পর্বে দলগুলো কোন কোন দলের বিপক্ষে খেলবে। ড্রয়ের কিছু অংশ হবে ম্যানুয়ালি, বাকিটা ডিজিটালি হবে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে।

ড্রতে ৩৬টি দলকে চারটি পটে বা পাত্রে ভাগ করা হয়েছে। প্লে-অফ পর্ব শেষে উয়েফার কো-এফিশিয়েন্ট র‌্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে পট। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি ছাড়াও এক নম্বর পটে জায়গা পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, ইন্টার মিলান, চেলসি, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও বার্সেলোনা।

কীভাবে হবে ড্র

• সবার আগে প্রথম পট থেকে ম্যানুয়ালি একটা দলের নাম লেখা বল তোলা হবে। এরপর বিশেষায়িত সফটওয়্যার মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে, কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে ওই ক্লাব। কোন দলের সঙ্গে ‘হোম’ ও কোন দলের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ে’ ম্যাচ খেলবে, সেটিও তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করবে সেই সফটওয়্যার।• এভাবে প্রথম পটের ৯টি দলের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় পটের দলগুলোর নিজেদের পটের ও নিচের পটের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। এরপর তৃতীয় পটের দলগুলো নিজেদের পটের ও নিচের পট থেকে প্রতিপক্ষ পাবে। সবশেষে চতুর্থ পটের দলগুলোর নিজেদের পটের প্রতিপক্ষ পাবে।• প্রতিটি পটের দল প্রতিটি পট থেকে দুটি করে প্রতিপক্ষ পাবে।• একই দেশের ক্লাব পরস্পরের বিপক্ষে খেলবে না।• একটি দল অন্য একটি দেশের সর্বোচ্চ দুটি ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে।
