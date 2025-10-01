হলান্ডের জোড়া গোল তবু মোনাকোয় আটকে গেল সিটি, আর্সেনালের জয়

পিএসজির জয়ের দিনে শেষ হাসি হাসতে পারেনি সাবেক চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল খেয়ে মোনাকোর সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে পেপ গার্দিওলার দল। তবে এদিন দুই ইংলিশ ক্লাব আর্সেনাল ও নিউক্যাসল। জয় পেয়েছে নাপোলি ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডও।
মোনাকোর মাঠে দুবার ম্যানচেস্টার সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড। প্রথমবার ১৪ মিনিটে, দ্বিতীয়বার ৪৪ মিনিটে। তবে প্রথমবার সিটি এগিয়ে থাকতে পেরেছিল মাত্র ৪ মিনিট। লিগ আঁ ক্লাব মোনাকো সমতায় ফেরে জর্ডান তেজের গোল। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়া মোনাকো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোলের সুযোগ পায়। তবে মাগনেস আকলিয়ুচের শট কর্নারের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দেন জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে নিকো গঞ্জালেজ এরিক ডায়ারের মাথায় পা লাগালে ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি ইংলিশ তারকা।
ঘরের মাঠে গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসকে ২–০ গোলে হারিয়েছে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছেন আর্সেনাল। প্রথম ম্যাচে বদলি নেমে গোল পাওয়া গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি আজ গানারদের ১২ মিনিটেই গোল এনে দেন। শুরু থেকেই চাপিয়ে খেলতে থাকা আর্সেনাল দ্বিতীয় গোলটি পেয়েছে যোগ করা সময়ে। বদলটি নেমে আর্সেনালের জয় নিশ্চিত করা গোলটি করেছেন বুকায়ো সাকা।
সিরি আতে সর্বশেষ ম্যাচে উঠিয়ে নেওয়ায় খেপে গিয়েছিলেন কেভিন ডি ব্রুইনা। সিটি থেকে নাপোলিতে যাওয়া বেলজিয়ান তারকা পরের ম্যাচেই দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন। ঘরের মাঠে রাসমুন হইলুন্দের জোড়া গোলে স্পোর্তিং লিসবনকে ২–১ গোলে হারিয়েছে নাপোলি। হইলুন্দের দুটি গোলেই সহায়তা করেছেন ডি ব্রুইনা। ৩৬ মিনিটে এগিয়ে যায় নাপোলি, ৬২ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের পেনাল্টি গোলে সমতায় ফেরা স্পোর্তিং। ৭৯ মিনিটে আবার ডি ব্রুইনা–হইলুন্দ যুগলবন্দীতে গোল পেয়ে যায় নাপোলি।
সেঁ–জিলোয়াস ০: ৪ নিউক্যাসল
কারাবাগ ২: ০ কোপেনহেগেন
আর্সেনাল ২: ০ অলিম্পিয়াকোস
লেভারকুসেন ১: ১ পিএসভি
ভিয়ারিয়াল ২: ২ জুভেন্টাস
নাপোলি ২: ১ স্পোর্তিং
মোনাকো ২: ২ ম্যানচেস্টার সিটি
ডর্টমুন্ড ৪: ১ বিলবাও
বার্সেলোনা ১: ২ পিএসজি