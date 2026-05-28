১১ সেকেন্ডের ইতিহাস গড়া গোলটি দেশবাসীকে উৎসর্গ করলেন আনিকা

ঘড়ির কাঁটায় ম্যাচের সময় তখন মাত্র ১১ সেকেন্ড। মালদ্বীপের জালে বল! সুইডেনপ্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী জাতীয় দলের জার্সিতে করলেন প্রথম গোল। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে মালদ্বীপের বিপক্ষে এই অবিশ্বাস্য কীর্তির পর জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটি দেশের মানুষকে উৎসর্গ করেছেন এই ফরোয়ার্ড।
ম্যাচটি বাংলাদেশ ৪-২ গোলে জিতেছে। খেলা শেষে মিক্সড জোনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনিকা বলেন, ‘গোলটি দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি। অবশ্যই খুব খুশি। জাতীয় দলে এটি আমার প্রথম গোল।’
ম্যাচের কঠিন পরিস্থিতি ও নিজেদের ভুল নিয়ে এক প্রশ্নে আনিকার কথা, ‘ম্যাচটা ভিন্ন রকমের ছিল। (একপর্যায়ে) আমাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। তবে স্বস্তির বিষয় আমরা তিনটি পয়েন্ট পেয়েছি।’ বাংলাদেশের ভুল কোথায় ছিল? ‘আমার মনে হয় আমাদের বল আরও দ্রুত খেলা উচিত ছিল।’ বলেছেন আনিকা।
মালদ্বীপের লড়াকু মনোভাব নিয়ে তাঁর কথা, ‘ভারতের বিপক্ষে মালদ্বীপের ম্যাচটা আমরা দেখেছি। আমরা জানতাম তারা লড়াই করবে।’
ম্যাচ কেন চ্যালেঞ্জিং হলো এবং ফিনিশিং নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, ‘আসলে আমাদের ফিনিশিং আরও ভালো হলে গোল আরও বেশি হতে পারত।’
সব মিলিয়ে, ৪-২ গোলের জয়ে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট পেলেও বাংলাদেশ দলের জন্য এই ম্যাচটি যেমন আত্মসমালোচনার, তেমনই আনিকা রানিয়া সিদ্দিকীর জন্য এটি স্মরণীয় এক ইতিহাস হয়ে থাকবে।