মাঠের বাইরের ঝড় সামলে এমবাপ্পের গোল, রিয়ালের সহজ জয়

গত সপ্তাহটা মোটেই ভালো যায়নি কিলিয়ান এমবাপ্পের। তবে খারাপ সেই কাটিয়ে ওঠার পথে প্রথম ম্যাচটা হাসিমুখেই শেষ করলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। লা লিগায় আজ রেসিং সান্তান্দারের বিপক্ষে রিয়ালের ৩-০ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করেছেন এমবাপ্পে।
গত সোমবার রাতে ব্যালন ডি’অরে বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেইনের কাছে অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে দ্বিতীয় হয়েছে। এর পর চীনের সাবেক শীর্ষ নেতা মাও সেতুংকে নিয়ে করা এক রসিকতার ভিডিও ভাইরাল হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় ওঠে। পরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেও সেই বিতর্কের রেশ কাটেনি। ঘটনার জেরে এই সপ্তাহে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচটিসহ স্প্যানিশ লিগের কোনো খেলা সম্প্রচার করেনি চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন।
ও সব ভুলে মাঠে় দারুণ খেলেছে মাদ্রিদ। সার্দিনেরো স্টেডিয়ামে ম্যাচের একাদশ মিনিটেই এগিয়ে যায় সফরকারীরা। মাতেও প্রাতোর হালকা বাধার মুখে বক্সে পড়ে যান এমবাপ্পে, আদায় করে নেন পেনাল্টি। স্পট কিক থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি তিনি।
পুরো ম্যাচজুড়েই ছিল রিয়ালের আধিপত্য। ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটিতে অবদান রাখেন আরদা গুলের। তার বাড়ানো নিখুঁত পাস ধরে বক্সে ঢোকেন জুড বেলিংহাম। গোলরক্ষককে ছিটকে ফেলে বল জালে জড়ান এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। ২০২৩ সালে মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এটি তার ৫০তম গোল।
পরের গোলটিতেও দেখা যায় মাদ্রিদের আক্রমণভাগের দাপট। গুলের একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেও খানিক পরই ডি-বক্সের প্রান্ত থেকে কামান দাগা শটে ব্যবধান ৩-০ করেন মাদ্রিদের ইয়ান দিওমান্দে।
বিরতির পর এমবাপ্পের একটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে, আর বেলিংহামের একক প্রচেষ্টা রুখে দেন সান্তান্দার গোলরক্ষক।
ম্যাচের শেষদিকে রিয়ালের অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি বক্সে হ্যান্ডবল করলে সান্তান্দারের পক্ষে পেনাল্টি বাঁশি বাজান রেফারি। তবে ভিএআর রিভিউতে তা বাতিল হয়। যোগ করা সময়ে বেলিংহামের একটি গোল অফসাইডের কারণে কাটা পড়ে এবং এনদ্রিকের দূরপাল্লার শট পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে গেলে ৩-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে রিয়াল।
১৪ মৌসুম পর লা লিগায় ফেরা সান্তান্দার (পয়েন্ট তালিকায় ১৬তম) চলতি মৌসুমে এই প্রথম ঘরের মাঠে হারের তেতো স্বাদ পেল।
এই জয়ের পর তালিকার তিন নম্বরে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে রইল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি মরিনহোর দলের টানা ষষ্ঠ জয়। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের (যারা লেভান্তেকে ২-০ গোলে হারিয়েছে) চেয়ে তারা পিছিয়ে ১ পয়েন্টে।