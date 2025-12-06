১৮ ম্যাচ পর আর্সেনালে হার, শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল ভিলা

হারতে কেমন লাগে ভুলেই গিয়েছিল আর্সেনাল। ভুলতে বসা তেতো সেই স্বাদটা অবশেষে আজ আবার পেল গানাররা। অ্যাস্টন ভিলার এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে গোল করে ভেঙেছেন আর্সেনালের ১৮ ম্যাচের অপরাজেয় ধারা। তাঁর সেই গোলেই শনিবার প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দলকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। আর এই জয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য হলেও পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে ভিলা।
ভিলা পার্কে প্রথমার্ধে ম্যাটি ক্যাশের গোলে পিছিয়ে পড়ে মিকেল আরতেতার দল। তবে বিরতির পর বদলি হিসেবে নামা লিয়ান্দ্রো ত্রোসার সমতায় ফেরান আর্সেনালকে।
রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে দুই দলই বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত আর্সেনালের এলোমেলো রক্ষণভাগের সুযোগ নিয়ে যোগ করা সময়ের প্রায় শেষ স্পর্শে জয়সূচক গোলটি করেন বুয়েন্দিয়া।
বিস্তারিত আসছে…