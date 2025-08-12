ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ার
ফুটবল

বেশির ভাগ মানুষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ঘৃণা করে, ম্যাগুয়ারের দাবি

খেলা ডেস্ক

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর অন্যতম। ইংল্যান্ডের বাইরেও এই ক্লাবের কোটি কোটি সমর্থক ছড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার কারণে জনপ্রিয়তার টানে কিছুটা ভাটা পড়লেও জনপ্রিয়তা খুব বেশি কমেনি।

অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে বড় একটা সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি হয়ে আছে ক্লাবটির, যারা যেকোনো পরিস্থিতিতে দলটিকে সমর্থন করে। কিন্তু সেই ইউনাইটেডকে নিয়ে এবার বিস্ফোরক এক দাবি করলেন ক্লাবের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ার। বলেছেন, ইংল্যান্ডের বেশির ভাগ মানুষ ক্লাবটিকে ঘৃণা করে।

ইউনাইটেড কিংবদন্তি রিও ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে এক পডকাস্টে ম্যাগুয়ার বলেছেন, ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ওপরই চোখ বেশি রাখা হয়। কারণ, দেশের বেশির ভাগ মানুষ দলটিকে পছন্দ করে না। এটা একটা সত্যি কথা। প্রিমিয়ার লিগের সবাই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে অপছন্দ করে এবং তারা চায় না ইউনাইটেড ভালো করুক। ফলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ওপর বেশি চাপ পড়ে।

এ সময় ত্রিশোর্ধ্ব খেলোয়াড়দের ইংল্যান্ডে পছন্দ করা হয় না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, ‘ইংল্যান্ড অন্য একটা ব্যাপার। ইংল্যান্ডে যখন একজন খেলোয়াড় ৩০ বছর পার করে, তখন সমর্থকেরা ভাবতে শুরু করে “এবার তুমি বিদায় নাও”। তারা চায় সেই তরুণ খেলোয়াড়দের খেলাতে, যারা উঠে আসছে এবং যাদের অসাধারণ হাইলাইটস টুইটারসহ অন্যান্য জায়গায় দেখা যাচ্ছে।’

বিভিন্ন সময় সমর্থকদের হতাশ করেছেন ম্যাগুয়ার নিজেও

ম্যাগুয়ার তাঁর ক্লাব সতীর্থদের চাপ থেকে শক্তি নিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘মানসিক দৃঢ়তা অবশ্যই বড় ভূমিকা রাখে। তোমাকে চাপের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিতে হবে, আর মাঠটাকে নিজের বাড়ির উঠান মনে করে খেলতে হবে। গত ১০ বছরে আমরা এটা খুঁজে পেতেই হিমশিম খেয়েছি। তবে দলে অবশ্যই একটা রূপান্তরকাল চলছে। যখন অ্যালেক্স ফার্গুসন ছিলেন, তখন আমরা অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থেকে সেরা দল ছিলাম এবং সব ট্রফিই জিতেছি। কিন্তু বর্তমানে রূপান্তরের সময়ে বাস্তবতা হলো, আমরা আর সেরা দল নই।’

