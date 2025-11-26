সুপারকম্পিউটারের হিসাবে এবার লিগ জিতবে আর্সেনাল, অন্য কোন দলের সম্ভাবনা কেমন

নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ফিরে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকা যেন বিশাল এক ঝাঁকুনি খেল। ইংলিশ ফুটবলের ‘বিগ সিক্স’-এর চার দলই এই সপ্তাহে জয়হীন। হেরে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, টটেনহাম ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
সিটির টানা চার ম্যাচের জয়রথ থেমেছে সেন্ট জেমস পার্কে। হার্ভি বার্নসের জোড়া গোলে নিউক্যাসলের কাছে তারা হেরেছে ২-১ ব্যবধানে। লিভারপুলও অ্যানফিল্ডে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে হেরেছে ৩-০ গোলে। টানা সাত ম্যাচে মাত্র এক জয় পাওয়া বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা নেমে গেছে ১২ নম্বরে।
প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যর্থতার সুযোগে আরও এগিয়ে গেছে আর্সেনাল। টটেনহামকে ৪-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছে তারা। চেলসি বার্নলিকে হারিয়েছে ২-০ গোলে। কিন্তু ইউনাইটেড হোঁচট খেয়েছে দুর্বল এভারটনের কাছে। ১-০ গোলে হেরে তারা এখন ১২ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে।
চারটি বড় দলের এই হোঁচটের পর প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার দৌড় কীভাবে এগোতে পারে, তার হিসাব করেছে অপ্টার সুপারকম্পিউটার। অপ্টার হিসাব অনুযায়ী আর্সেনালই এখনো শিরোপার সবচেয়ে বড় দাবিদার। সুপারকম্পিউটার মিকেল আরতেতার দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে ৭৬.৬৫ শতাংশ। অনুমান করা হচ্ছে, মৌসুম শেষে তাদের পয়েন্ট হবে প্রায় ৮১।
অন্যদিকে গত বছর তৃতীয় স্থানে থেকে লিগ শেষ করা সিটিজেনদের জন্য এবার দ্বিতীয় স্থানে ফেরাটা হয়তো এক ধাপ অগ্রগতি হবে। কিন্তু এই গ্রীষ্মে ২৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার খরচ করেও যদি পয়েন্টের দিক থেকে কোনো উন্নতি না হয়, তবে তা হতাশাজনকই বটে। এই সপ্তাহের হার তাদের শিরোপা জেতার সম্ভাবনাকে কমিয়ে এনেছে মাত্র ১৩.৬৪ শতাংশে। মনে হচ্ছে, সিটির বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ এবার জলে গেল!
অপ্টার পূর্বাভাসে বড় পরিবর্তন এসেছে তৃতীয় স্থানে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে চেলসি। সুপারকম্পিউটার বলছে, চেলসি মৌসুম শেষ করবে তৃতীয় স্থানে, যা হবে ২০২১-২২ মৌসুমের পর তাদের সর্বোচ্চ সাফল্য। তবু এনজো মারেসকার দল যদি মাত্র ৬৫ পয়েন্টের মতো পায়, সেটা তাদের জন্য হতাশাজনকই হবে। কারণ, এতে গত মৌসুমেও তারা এর চেয়ে চার পয়েন্ট বেশি পেয়েছিল।
শিরোপার বাইরে লড়াই চলছে চ্যাম্পিয়নস লিগের জায়গা নিয়ে। সম্ভাবনা আছে ইংল্যান্ডের শীর্ষ পাঁচ দলই জায়গা করে নেবে ইউরোপের সেরা আসরে। লিভারপুলের এই দুরবস্থার পরও তাঁরা পরের মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে পারে—এটাই অপ্টার পূর্বাভাস। আর্নে স্লটের দলকে ধরা হচ্ছে চতুর্থ স্থানে, পয়েন্ট হতে পারে ৬৪। যদি তা-ই হয়, ২০১৫-১৬ সালের পর এটিই হবে তাদের সবচেয়ে কম পয়েন্ট।
অপ্টার হিসাব অনুযায়ী আর্সেনালই এখনো শিরোপার সবচেয়ে বড় দাবিদার। সুপারকম্পিউটার মিকেল আরতেতার দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে ৭৬.৬৫ শতাংশ।
তবে লিভারপুল আরও ভুল করলে তাদের টপকে যেতে পারে অ্যাস্টন ভিলা কিংবা ক্রিস্টাল প্যালেস। এই দুই দলেরই পয়েন্ট এখন লিভারপুলের কাছাকাছি। এরপর আছে ব্রাইটন, নিউক্যাসল আর বোর্নমাউথ। তারা সপ্তাহান্তে হার এড়ালেও শীর্ষ পাঁচে ঢোকার জন্য আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বরং সম্ভাবনা বেশি ইউরোপা লিগের জায়গা নিয়ে লড়াই করার।
শীর্ষ ১০–এ জায়গা করে নিয়েছে ম্যানইউ। তারা এখন পয়েন্টে লিভারপুলের সমান, তবে গোল ব্যবধানে দুই ধাপ এগিয়ে। তবু অপ্টার পূর্বাভাসে রুবেন আমোরিমের দল মৌসুম শেষে ইউরোপের কোনো টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেওয়ার মতো অবস্থানে থাকবে না।