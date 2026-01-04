এমবাপ্পে নেই, গার্সিয়ার হ্যাটট্রিকে রিয়ালের জয়

চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপ্পে মাঠের বাইরে। কিন্তু ফরাসি তারকার গোলের রথ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। আজ লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের ৫–১ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন স্পেনের স্ট্রাইকার।
ম্যাচের ২০ মিনিটে নিজের দলের প্রথম গোলটি করেন গার্সিয়া। দ্বিতীয় গোলটি পেতে রিয়ালকে অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় ৫০ মিনিট পর্যন্ত। দুর্দান্ত এক ভলিতে সেই গোলটিও করেন গার্সিয়া। ৬ মিনিট পর রাউল আসেনসিওর গোলে ব্যবধান ৩–০ করে রিয়াল।
ঘরের মাঠে রিয়াল যখন বড় জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ৬৬ মিনিটে একটি গোল শোধ দেয় বেতিস। কিন্তু ৮২ মিনিটে দলের চতুর্থ গোলটি করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন গার্সিয়া। এরপর যোগ করা সময়ের ৩ মিনিটে ফ্রান গার্সিয়া ব্যবধান ৫–১ করেন।
এমবাপ্পের জায়গায় মাঠে নামা ২১ বছর বয়সী গার্সিয়ার দারুণ নৈপুণ্যে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমাল রিয়াল। ১৯ ম্যাচে ১৪ জয় আর ৩ ড্রয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৪৫। সমান ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।