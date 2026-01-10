দিয়াজের পাঁচে পাঁচ, ২২ বছর পর সেমিফাইনালে মরক্কো

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে দারুণ ছন্দেই আছেন ব্রাহিম দিয়াজ। রাবাতে গতকাল রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যামেরুনের বিপক্ষে মরক্কোর ২–০ গোলের জয়েও জাল খুঁজে পান তিনি। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই প্রতিযোগিতায় এ নিয়ে টানা ৫ ম্যাচে গোল করলেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার।
স্বাগতিক মরক্কোকে সেমিফাইনালে তোলার পথে দারুণ এক রেকর্ডও গড়লেন দিয়াজ। মরক্কোর ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করলেন। ২০০৪ সালের পর এই প্রথম আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে সেমিফাইনালে উঠল মরক্কো।
ম্যাচের ২৬ মিনিটে গোল করেন দিয়াজ। বিরতির পর ৭৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি মরক্কোর মিডফিল্ডার ইসমায়ের সাইবারির। ম্যাচে মাত্র তিনটি শট প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে রেখে দুটিতে গোল আদায় করেছে মরক্কো। বিরতির পর ক্যামেরুনের পেনাল্টির দাবি তুলেছিল, তবে সেটি নাকচ করে দেওয়া হয়। মরক্কোর বক্সে ফাউলের শিকার হয়েছিলেন ক্যামেরুন তারকা ব্রায়ান এমবেউমো। নির্ধারিত সময়ে মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বুনুর পরীক্ষা নিতে পারেনি পাঁচবারের কাপ অব নেশনস জয়ী দলটি। বুনুকে কোনো সেভ করতে হয়নি।
মরক্কো কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুইয়ের দুশ্চিন্তার জায়গাও আছে। ৯০ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ থেকে উঠে যান দিয়াজ।
টুর্নামেন্টে ওপেন–প্লে থেকে কেউ এখনো মরক্কোর জালে গোল করতে পারেনি। বাংলাদেশ সময় আজ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের অপর ম্যাচে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়া। এ ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে মরক্কো। আগামী বুধবার রাতে সেমিফাইনালের এ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
তাঞ্জিয়ারে একই রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে অপর ম্যাচে মালিকে ১–০ গোলে হারিয়ে ওঠে সেমিফাইনালে। এ নিয়ে সর্বশেষ চারবারের মধ্যে তিনবার সেমিফাইনালে উঠল সেনেগাল। মালি গোলকিপারের ভুলের সুযোগ নিয়ে ২৭ মিনিটে সেনেগাল ইলিমান এনদিয়ায়ে। প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ে অধিনায়ক ইয়েভেস বিসোউমা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনে পরিণত হয় মালি।
আগাদিরে আজ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের অপর ম্যাচে মিসরের মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট। এই ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী বুধবার তাঞ্জিয়ারে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে সেনেগাল।