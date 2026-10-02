পিছিয়ে পড়েও ফ্রান্সের সঙ্গে ড্র ইতালির

আগের ম্যাচেই বেলজিয়ামের বিপক্ষে অসাধারণ এক গোল করে ফ্রান্সকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছিলেন মাইকেল ওলিসে। আজ আবারও তাঁর গোল। এবার প্রতিপক্ষ ইতালি। মনে হচ্ছিল এবারও রাতটা বুঝি ফ্রান্সেরই হতে যাচ্ছে। সেন্ত-দেনিসের স্তাদ দ্য ফ্রান্সে তখন ফরাসিদের উৎসবের প্রস্তুতি। কিন্তু ইতালি যে এত সহজে হার মানবে না, সেটি বুঝিয়ে দিতে সময় নিল মাত্র ১৩ মিনিট।
আক্রমণে উঠে আসা আলেসান্দ্রো বাস্তোনি বল পেলেন প্রতিপক্ষের বক্সের বেশ দূরে। আদ্রিয়াঁ রাবিওর পাস থেকে লুকাস দা কুনহার ভুলে বলটা চলে এসেছিল ইতালির ডিফেন্ডারের পায়ে। এরপর আর পেছনে তাকাননি বাস্তোনি। বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন, গোলমুখে শট নিলেন, মাইক মাইনিয়ঁকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়ালেন জালে। ১-১।
ম্যাচের শেষেও স্কোরলাইন এটাই থাকল।
উয়েফা নেশনস লিগে প্রথম দুই ম্যাচে ১-০ গোলে জয়ের পর প্রথমবার পয়েন্ট হারাল ফ্রান্স। জিনেদিন জিদানের দল যে ম্যাচে আর গোল করতে পারেনি, সেটার পেছনে বড় কৃতিত্ব ইতালির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার। মোট সাতটি সেভ করেন ম্যানচেস্টার সিটির এই গোলরক্ষক।
এটা ছিল গ্রুপ ওয়ানের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ। প্রথমার্ধে দুই দলই চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোলের দেখা পায়নি কেউ। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বদলে যায় ম্যাচের চেহারা।
৫৫ মিনিটে ফ্রান্সের গোলটি ছিল দারুণ। ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোলের চেষ্টা না করে শেরকি বল বাড়িয়ে দেন ওলিসেকে। বাঁ পায়ের দারুণ শটে বল ক্রসবারে লেগে জালে ঢোকে। ইতালির গোলরক্ষক শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি।
কিন্তু ১৩ মিনিট পরই ম্যাচের গল্প বদলে দেন বাস্তোনি। তুরস্কের বিপক্ষে কয়েক দিন আগে ইতালির ৪-১ গোলের জয়ে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেছিলেন এই ইন্টার মিলান ডিফেন্ডার। ফ্রান্সের বিপক্ষেও গোল করে চলতি নেশনস লিগে নিজের গোলসংখ্যা নিয়ে গেলেন দুইয়ে।
শেষদিকে দায়েত উপামেকানো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দল হয়ে যায় ফ্রান্স। তবে সেই সুযোগটা আর নিতে পারেনি ইতালি। ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে দুই দল।
এদিকে রাতের অন্য ম্যাচে বেলজিয়াম ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তুরস্ককে। কেভিন ডি ব্রুইনা করেছেন জোড়া গোল, একটা গোল রোমেলু লুকাকুর।
নেশনস লিগে আপাতত তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ওয়ানে শীর্ষে ফ্রান্স। সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বেলজিয়াম। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ইতালি তিনে। আর তুরস্কের এখনো কোনো পয়েন্ট নেই।