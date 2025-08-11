চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরুর আগেই ফ্লিক, ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে উয়েফার শাস্তি

চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫–২৬ মৌসুম শুরু হতে এখনো এক মাসের বেশি বাকি; কিন্তু মৌসুম শুরুর আগেই দুঃসংবাদ শুনল বার্সেলোনা। দলের কোচ হ্যান্সি ফ্লিক এবং দুই তারকা লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে শাস্তি দিয়েছে উয়েফা।
উয়েফার কন্ট্রোল, এথিকস অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি বডি (সিইডিবি) জানিয়েছে, গত মৌসুমে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে সাধারণ আচরণবিধি ও শালীন আচরণের মৌলিক নীতিমালা ভঙ্গ করেছিলেন ফ্লিক। এর ফলে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বার্সার এই জার্মান কোচকে।
এই নিষেধাজ্ঞার কারণে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে লিগ-পর্বে বার্সেলোনার প্রথম ম্যাচে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না ফ্লিক। শুধু ফ্লিকই নন, একই শাস্তি পেয়েছেন বার্সার সহকারী কোচ মারকুস সোর্গও।
ওই ম্যাচে ফ্লিক ও তাঁর স্টাফরা রেফারি শিমন মার্সিনিয়াকের কয়েকটি সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি ৪–৩ ব্যবধানে হারের পর ফ্লিক রেফারির সিদ্ধান্তকে সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করেন ও সংবাদ সম্মেলনে খোলাখুলি সমালোচনাও করেন।
অন্যদিকে ম্যাচের পরপরই ‘ডোপিং কন্ট্রোল পোস্টে’ না যাওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে বার্সার দুই তারকা ফুটবলার ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে। এ দুজন অবশ্য ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে গেছেন, শুধু জরিমানা দিয়েই পার পেয়ে যাচ্ছেন।
জরিমানাস্বরূপ ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে গুনতে হবে পাঁচ হাজার ইউরো করে।
সান সিরোতে সেদিনের ম্যাচটি ছিল তুমুল উত্তেজনার। ৮৭ মিনিটে রাফিনিয়া গোল করলে ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখছিল কাতালানরা; কিন্তু যোগ করা সময়ে ইন্টারের ফ্রান্সেসকো আকেরবির সমতাসূচক গোল ও অতিরিক্ত সময়ে দাভিদে ফ্রাত্তেসির জয়সূচক গোলে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় বার্সা।
মৌসুম শেষে লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতে ঘরোয়া ট্রেবল নিশ্চিত করলেও ইউরোপিয়ান শিরোপাটা অধরাই থেকে গেছে ক্লাবটির।
এদিকে নতুন মৌসুম শুরু আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ ও হোয়ান গাম্পার ট্রফির লড়াইয়ে ইতালিয়ান ক্লাব কোমোকে ৫–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সা। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ফেরমিন লোপেজ ও ইয়ামাল। অন্য গোলটি এসেছে রাফিনিয়ার কাছ থেকে।
১৬ আগস্ট শনিবার রাত সাড়ে ১১টা ৩০ মিনিটে মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু করবে বার্সা।
চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর।