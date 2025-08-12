সানডের গোল, চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফে কিংসের জয় ‎

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফে সিরিয়ার ক্লাব আল-কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশের পরাশক্তি বসুন্ধরা কিংস। মঙ্গলবার রাতে দোহার সুহাইম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছেন কিংসের নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ইমানুয়েল সানডে।
ম্যাচের ৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় কিংস। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল আল-কারামাহর ডি-বক্সে পেয়ে জটলার ভেতর থেকেই কোনাকুনি শট নেন সানডে। তাঁর সেই শট পোস্ট ছুঁয়ে জালে জড়ায়।
এক গোল হজমের পর কিছুটা তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করে গেছে আল-কারামাহ। কিন্তু কিংসের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। অন্যদিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করার ভালো কয়েকটা সুযোগ পায় কিংসও। তবে কাজে লাগাতে পারেনি তারাও।
৩৪ মিনিটের ডান প্রান্ত ধরে এগিয়ে আসা রাকিব হোসেনের ক্রস কোনোমতে আটকান আল-কারামাহর এক ডিফেন্ডার। ৪২ মিনিটে গোলকিপারকে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি কিংসের রাফায়েল অগুস্তো। ৬৬ মিনিটে কিংসের জার্সিতে অভিষেক হয় ইংল্যান্ডের সান্ডারল্যান্ড অনূর্ধ্ব–২১ দলের সাবেক মিডফিল্ডার কিউবা মিচেলের।
ম্যাচের শেষদিকে মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করেও কাঙ্খিত গোলের দেখা পায়নি কারামাহ। কিংসের জমাট রক্ষণে তাদের বেশ কয়েকটি আক্রমণ আটকা পড়ে। গোলপোস্ট আগলে রাখার কাজটাও দারুণভাবে করেছেন কিংসের মেহেদী হাসান।
মঙ্গলবার একই প্রতিযোগিতায় কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরে প্লে-অফ থেকেই বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশের আরেক ক্লাব আবাহনী লিমিটেড। যারা এর আগে পাঁচবার চ্যালেঞ্জ লিগে খেলে কোনোবারই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি।
গত আসরে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। সেবার তারা গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের একটিও জেতেনি।
প্রধান কোচ ছাড়াই আজ চ্যালেঞ্জ লিগ খেলতে নামে কিংস। কিছুদিন আগে কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান নিশ্চিত করেছিলেন যে, ব্রাজিলিয়ান কোচ সার্জিও ফারিয়াস কিংসে যোগ দেবেন। এএফসি-মিশনের আগে কাতারে গিয়ে দলের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল এই ব্রাজিলিয়ান কোচের।
কিন্তু হঠাৎ করেই গত সোমবার ইরাকি ক্লাব দোহোক এসসি সামাজিক মাধ্যমে ফারিয়াসকে দলে ভেড়ানোর ছবি প্রকাশ করে। আজ তাই কিংসের ডাগআউট থেকে দলকে সামলেছেন সহকারি কোচ মাহাবুব হোসেন।
২০ দল নিয়ে হবে টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব। যেখানে সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে ১১ দল। বাকি ৯ দল প্লে-অফ বিজয়ী। আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে আগামী বছরের ৯ মে পর্যন্ত হবে টুর্নামেন্টের মূল পর্ব।
২০০৫ সালে এএফসি প্রেসিডেন্টস কাপ নামে শুরু হওয়া এ টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাজিকিস্তানের ক্লাব রেগার-তাদাজ তুরসুনজোদা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তুর্কমেনিস্তানের এফকে আরকাদাগ।