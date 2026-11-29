ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের গ্যালারি তখনো পুরোপুরি খালি হয়নি। তবে সমর্থকদের গর্জন বদলে গেছে তীব্র ক্ষোভে। ডাগআউট থেকে বেরিয়ে খেলোয়াড়দের সমর্থকদের মুখোমুখি হতে ইশারা করছেন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ব্রুনো ফার্নান্দেজ, হ্যারি ম্যাগুয়াররা। ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৪-০ গোলে হারের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের চোখেমুখে তখন শুধুই হতাশা।
মাইকেল ক্যারিকের বিদায়ের পর পচেত্তিনোর হাত ধরে নতুন শুরুর স্বপ্ন দেখেছিলেন ‘রেড ডেভিল’ সমর্থকেরা। কিন্তু আর্জেন্টাইন কোচের প্রথম তিন ম্যাচেই সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে। একটি ড্র, ঘরের মাঠে টানা দুই ম্যাচে ৪-০ গোলে হার। সব মিলিয়ে পচেত্তিনোর শুরুটা ভয়াবহ। ১২ ম্যাচে মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০ দলের প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেড এখন ১৯ নম্বরে।
পরিসংখ্যান বলছে, এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লাবটি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাচ্ছে, সেই বিপদের তিনটি স্পষ্ট লক্ষণ।
ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে চার গোল হজমের মধ্য দিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা ১২ ম্যাচে ক্লিন শিট রাখতে ব্যর্থ হলো ইউনাইটেড। রক্ষণভাগের এমন ভঙ্গুর দশা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রায় ৯৬ বছর আগের কথা।
শীর্ষ লিগে সর্বশেষ ১৯৩০-৩১ মৌসুমে টানা ১২ ম্যাচে গোল হজম করেছিল ইউনাইটেড। সেই মৌসুমের শেষেই অবনমিত হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যেতে হয়েছিল ক্লাবটিকে।
ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ইউনাইটেডের রেকর্ড বরাবরই ভালো। শনিবারের আগে এই মাঠে সর্বশেষ ১৯৩৭ সালে জিতেছিল ব্রেন্টফোর্ড। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, সেই ১৯৩৭ মৌসুমেও শীর্ষ লিগ থেকে অবনমিত হয়েছিল ইউনাইটেড।
দীর্ঘ ৮৯ বছর পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রেন্টফোর্ডের জয় তাই শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়। পুরোনো সেই অবনমনের আতঙ্কও যেন ফিরিয়ে এনেছে।
পয়েন্ট তালিকার হিসাবটা আরও ভয়ংকর। ১২ ম্যাচ শেষে ইউনাইটেডের সংগ্রহ মাত্র ৮ পয়েন্ট। জয় একটি, ড্র পাঁচটি, হার ছয়টি।
অথচ গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমিত হওয়া ওয়েস্ট হ্যাম ও বার্নলির ১২ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট ছিল যথাক্রমে ১০ ও ১১। গত মৌসুমে কোনোমতে অবনমন এড়ানো টটেনহ্যাম হটস্পারের পয়েন্টও ছিল ইউনাইটেডের বর্তমান সংগ্রহের চেয়ে ১০ বেশি।
১৯ নম্বরে থাকা ইউনাইটেডের সামনে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে নেমে যাওয়ার শঙ্কাও আছে। রোববার হাল সিটির বিপক্ষে ক্রিস্টাল প্যালেস জিতলে ২০তম স্থানে নেমে যাবে পচেত্তিনোর দল। তাতে ১৯৩০-৩১ মৌসুমের পর প্রথমবারের মতো ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ লিগের তলানিতে থাকার লজ্জায় পড়বে ক্লাবটি।
সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। বুধবার নিউক্যাসলের মাঠ সেন্ট জেমস পার্কে খেলবে ইউনাইটেড। এই মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে সর্বশেষ চারটি লিগ ম্যাচেই হেরেছে তারা।
প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ড ১৩ বারসহ ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে ২০ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইউনাইটেড। অথচ সেই ক্লাবই এখন ১৯৭৫-৭৬ মৌসুমের পর আবার অবনমনের শঙ্কায়।