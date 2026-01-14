সেমেনিওর দুইয়ে দুই, সিটিতে ফিরল প্রায় ১৭ বছরের পুরোনো স্মৃতি

গত সপ্তাহে বোর্নমাউথ থেকে ৬ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড ট্রান্সফার ফিতে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন অ্যান্টনি সেমেনিও। এরপর সিটির হয়ে নিজের প্রথম ম্যাচেই গোল করেন। শনিবার এফএ কাপে এক্সেটারকে ১০-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার ম্যাচে স্কোরশিটে নাম লেখান এই উইঙ্গার।
সে ধারাবাহিকতায় এবার দ্বিতীয় ম্যাচেও গোল করলেন সেমেনিও। গতকাল রাতে নিউক্যাসলের বিপক্ষে তাদের মাঠে লিগ কাপ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে সিটির ২–০ জয়ে প্রথম গোলটি করেন তিনিই। পরপর দুই ম্যাচে গোল করে প্রায় ১৭ বছরের পুরোনো স্মৃতিও ফিরিয়ে সেমেনিও।
ঘানার এই ফুটবলারের আগে ২০০৯ সালের আগস্টে সিটির হয়ে নিজের প্রথম দুই ম্যাচে গোল করেছিলেন ইমানুয়েল আদেবায়োর। নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচে সেমেনিও অবশ্য আরও একটি গোল করেছিলেন, তবে দীর্ঘ সময় ধরে ভিএআর পর্যালোচনার পর গোলটি বাতিল হয়ে যায়, যা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে।
সিটির হয়ে অন্য গোলটি করেন রায়ান শেরকি। দুটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩ মিনিটে প্রথমে গোল করেন সেমেনিও, যোগ করা সময়ে দ্বিতীয় গোলটি শেরকির।
প্রথম দুই ম্যাচে গোল করে জায়গা ধরে রাখার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী সেমেনিও। ঘানার এই ফরোয়ার্ডের বিশ্বাস, নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তিনি সঠিক পথেই আছেন।
সেমেনিওর ভাষায়,‘এখানকার পুরো পরিবেশটাই দারুণ। সবাই আত্মবিশ্বাসী এবং সেরা কিছু অর্জন করতে চায়। আমি এমন একটা পরিবেশেই এসেছি। সবাই আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, আপন করে নিয়েছে।’
ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখলেও ভিএআরে দলের তৃতীয় গোল বাতিল হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিটি অধিনায়ক বের্নার্দো সিলভা। তাঁর ভাষায়, ‘ম্যাচটা ৩–০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন এসবের সঙ্গে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। খুবই হতাশাজনক। কারণ শেষবার এখানে এসে খেলতেও আমাদের বিপক্ষে অনেক সিদ্ধান্ত গেছে।’
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সিটির মাঠ ইতিহাদে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে ম্যান সিটি ও নিউক্যাসল।