সমতা ফেরাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ৩:৩ হংকং
৯৮তম মিনিটে ম্যাচে সমতা আনল বাংলাদেশ। হেডে বল জালে জড়িয়ে বাংলাদেশকে ৩–৩ সমতায় এনে দিয়েছেন শমিত সোম। বাংলাদেশ দলের জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল।
বাংলাদেশ ২:৩ হংকং
৯০ মিনিটের খেলা শেষ। বাংলাদেশ এক গোল ব্যবধানে পিছিয়ে। চতুর্থ রেফারি জানালেন, খেলা হবে আরও ৯ মিনিট।
পাঁচ গোলের উদ্যাপন আর ছোটখাট চোটজনিত একাধিক বিরতির কারণে এই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ২:৩ হংকং
অবশেষে ম্যাচে দ্বিতীয় গোলের দেখা পেল বাংলাদেশ। ৮৪তম মিনিটে গোল করেছেন শেখ মোরছালিন।
এই গোলে অবশ্য হংকং গোলকিপারেরও ভূমিকা আছে। জামাল ভূঁইয়ার ফ্রি কিক থেকে আসা বল চমৎকারভাবে বক্সে পাঠিয়েছেন ফাহামিদুল। হংকং গোলকিপার তা ঠিকঠাকমতো নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। বল তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে পায়ের সঙ্গে লেগে নিচে পড়ে গেলে সামনে পেয়ে যায় মোরছালিন। তিনি পাঠিয়ে দেন জালে।
বাংলাদেশ ১:৩ হংকং
ম্যাচে আরও পেছাল বাংলাদেশ। ৭৪তম মিনিটে হংকং করেছে তৃতীয় গোল।
গোলের চিন্তায় বাংলাদেশ দল রক্ষণে একটু বেশিই অমনোযোগী, মানসিকভাবে পিছিয়েও। আর সেটিরই খেসারতে এল তৃতীয় গোল। সাদ উদ্দিনের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে বল গেল গোলমুখে, ফাঁকায় থাকা মেরকিস সহজেই পাঠালেন জালে।
বাংলাদেশ ১:২ হংকং
ম্যাচে এগিয়ে থাকা হংকং একটু বেশিই সতর্ক। বাংলাদেশকে খুব একটা খেলার জায়গা দিচ্ছে না। ভালো সুযোগ তৈরির মতো আক্রমণও তৈরি হচ্ছে না। প্রথমার্ধের খেলায় যে গতি ছিল, তাতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। তবে দর্শকের একাংশ হামজা–শমিতদের উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।
বাংলাদেশ ১:২ হংকং
৫৭তম মিনিটে একসঙ্গে তিনটি বদল এনেছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। মাঠে নেমেছেন শমিত সোম, জামাল ভূঁইয়া ও ফাহামিদুল ইসলাম।
উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে দুই সোহেল রানা ও ফয়সাল আহমেদকে।
বাংলাদেশ ১:২ হংকং
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আরেকটি গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। স্কোর এখন হংকং ২: বাংলাদেশ ১।
৫০ মিনিটে বাংলাদেশের অফসাইড ট্র্যাপ ভেদ করে হংকংকে এগিয়ে দিয়েছেন রাফায়েল মেরকিস।
বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়েছে।
প্রথমার্ধের বিস্তারিত জানতে মাঠ থেকে পাঠানো মাসুদ আলমের রিপোর্ট পড়তে পারেন এখানে: হামজার দুর্দান্ত গোলটা ধরে রাখতে পারল না বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ১:১ হংকং
হংকং ম্যাচে সমতা এনেছে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে। কিছুক্ষণ পরই বেজেছে রেফারির বিরতির বাঁশি।
বাংলাদেশ দল মাঠ ছেড়েছে হতাশা নিয়ে। হতাশ গ্যালারির দর্শকও। প্রবল উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনা নিয়ে খেলা দেখছিলেন তারা। ১৩তম মিনিটে হামজার গোলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পর যা শুধু বেড়েছেই। কিন্তু বিরতির আগমুহূর্তে রক্ষণ দুর্বলতায় গোল হজমে সেই উচ্ছ্বাস মিলিয়ে গেছে।
এখন অপেক্ষা শেষ ৪৫ মিনিটের।
বাংলাদেশ ১:১ হংকং
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল খেয়ে বসেছে বাংলাদেশ। হংকং ম্যাচে সমতা এনেছে কর্নার থেকে। যদিও কর্নার কিক থেকে বল ঘুরেছে বাংলাদেশের পেনাল্টি বক্সে। ক্লিয়ার করার সুযোগ পেয়েও বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা তা করতে পারেননি। গোল পোস্টের সামনে থাকা এভারটন কামারগো স্রেফ পা ছুঁইয়েই বল জালে জড়িয়েছেন।
১৩তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ের পঞ্চম মিনিটে সমতার হতাশায় পুড়েছে। এর পরই বিরতির বাঁশি বাজান রেফারি।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ–হংকং দুই দলই আজ তৃতীয় ম্যাচ খেলছে। বাংলাদেশ আগের দুই ম্যাচে ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে, সিঙ্গাপুরের কাছে হেরেছে ২–১ গোলে। হংকং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ড্র করার পর হারিয়েছে ভারতকে।
আজ ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের আগে সিঙ্গাপুরে খেলেছে সিঙ্গাপুর–ভারত। ম্যাচটি ১–১ ড্র হওয়ায় এই মুহূর্তে গ্রুপের লড়াই জমে উঠেছে।
সিঙ্গাপুর ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট
হংকং ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট
ভারত ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট
বাংলাদেশ ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের পর পয়েন্ট তালিকা হালনাগাদ হবে।
বাংলাদেশ ১:০ হংকং
৪২তম মিনিটে বাংলাদেশের জালে বল পাঠিয়েছে হংকং। তবে বল নাগালে নেওয়ার সময় নিকোলাস বেনাভিদেস ছিলেন অফ সাইডে। গোল হয়নি।
বাংলাদেশ ১:০ হংকং
বাংলাদেশ দল এই ম্যাচটি খেলছে র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থেকে। সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৪ নম্বরে, হংকং ১৪৬–এ।
আর হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ কখনো জেতেওনি। আজকের আগে দুদল মুখোমুখি হয়েছে চারবার। হংকংয়ের জয় তিনটি, একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে।
আজ ম্যাচে এগিয়ে গিয়ে ভালো ফলের পথে আছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ ১:০ হংকং
ম্যাচের প্রথম আধা ঘণ্টায় বাংলাদেশ যে এগিয়ে, সেটি স্কোরলাইনই বলে দিচ্ছে। তবে বলে দখল, আক্রমণ গড়ে তোলা এবং প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ানোতেও বাংলাদেশই দাপট দেখিয়েছে।
ম্যাচের ১৩তম মিনিটে বাংলাদেশকে এগিয়ে দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। বক্সের ডান পাশ থেকে কোনাকুনি ফ্রি কিকে সরাসরি শট নিয়েছিলেন জালে, হংকংয়ের এক ডিফেন্ডারের মাথা ছুঁয়ে বল জড়িয়েছে জালে।