আর্সেনালের গোল উদ্‌যাপন
ফুটবল

ভিলার টানা ১১ ম্যাচের জয়রথ থামিয়ে শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল আর্সেনাল

খেলা ডেস্ক

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জিতে রীতিমতো উড়ছিল অ্যাস্টন ভিলা। গতকাল রাতে আর্সেনালকে হারাতে পারলে ১২ ম্যাচ জয়ের নতুন ক্লাব রেকর্ড গড়তে পারত তারা। কিন্তু রেকর্ড গড়ার বদলে বড় হার নিয়েই মাঠ ছেড়েছে ভিলা পার্কের ক্লাবটি। এমিরেটসে স্বাগতিক আর্সেনালের বিপক্ষে ৪–১ গোলে হেরেছে অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচে ৫টি গোলের সবকটি এসেছে বিরতির পর।

এ জয়ে পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে গেল আর্সেনাল। ১৯ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৫। এক ম্যাচ কম খেলা সিটির পয়েন্ট ৪০। আগামীকাল রাতে স্যান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে সিটি। এই ম্যাচ জিতলে ব্যবধান আবারও ২ পয়েন্টে নামিয়ে আনতে পারবে পেপ গার্দিওলার দল। তৃতীয় অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ১৯ ম্যাচে ৩৯।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটে হেডে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস। ৮ নভেম্বরের পর এই প্রথম শুরুর একাদশে খেলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্তিন জুবিমেন্দি। তৃতীয় গোলটি করেন লিয়ান্দ্রো তোসার।

ভিক্টর ইয়োকেরেসের জায়গায় বদলি হিসেবে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রথম স্পর্শে গোল করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। এটি ছিল চলতি বছর জানুয়ারির পর তাঁর প্রথম গোল। যোগ করা সময়ে ওলি ওয়াটকিনস অ্যাস্টন ভিলার হয়ে সান্ত্বনার গোলটি করেন।

ড্র করেছে চেলসি

দুর্দান্ত এ জয়ে আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা বলেছেন, ‘আমরা প্রায় আড়াই দিন পরপরই ম্যাচ খেলছি। সূচি ভীষণ কঠিন। সামনে অনেক কঠিন ম্যাচ আছে, ইনজুরিও রয়েছে, তবু খেলোয়াড়দের মানসিকতা দারুণ। যে ত্যাগ আর প্রতিশ্রুতি আমরা দেখাচ্ছি, সেটার প্রতিফলন পাওয়া যায় ফল আর পারফরম্যান্সে। এটা খুবই তৃপ্তিদায়ক। তবে আমরা জানি, এখনো অর্জনের অনেক কিছু বাকি।’

লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান নিয়ে বছর শেষ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত আর্সেনাল কোচ যোগ করেন, ‘দারুণভাবে বছরটা শেষ করলাম। আগামীকাল পরিবার নিয়ে ভালো একটা রাত কাটাব। এরপরের দিনই আবার কাজে ফিরতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটাই, আরেকটি তিন পয়েন্ট। এই লড়াই কতটা দীর্ঘ হতে যাচ্ছে, সেটা আমরা জানি। ২০২৫ সাল ছিল অবিশ্বাস্য। ২০২৬ সালে আমরা কী চাই, সেটাও জানা আছে। তবে সেটা পেতে হলে অর্জন করে নিতে হবে, আর সেই পথ এখনও অনেক দূর।’

একই রাতে উলভসের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১–১ গোলে ড্র করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। জশুয়া জিরকজির গোলে শুরুতে এগিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি ইউনাইটেডের। বিরতির আগমুহূর্তে সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ ড্র করে উলভস। পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ ১৯ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট পাওয়া ইউনাইটেড। রুবেন আমোরিমের দলের মতো ঘরের মাঠে ড্র করেছে চেলসিও। স্টামফোর্ড ব্রিজে চেলসিকে ২–২ গোলে রুখে দেয় বোর্নমাউথ।

স্টামফোর্ড ব্রিজে ম্যাচের চারটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে ২৭ মিনিটের মধ্যে। ৬ মিনিটে ডেভিড ব্রুকসের গোলে এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। ১৫ মিনিটে পেনাল্টি গোলে চেলসিকে সমতায় ফেরান কোল পালমার। এরপর ২৩ মিনিটে গোল করে চেলসিকে এগিয়ে দেন এনজো ফার্নান্দেজ।

কিন্তু ৪ মিনিট পরই বোর্নমাউথকে সমতায় ফেরান জাস্টিন ক্লুইভার্ট। এরপর ম্যাচের বাকি সময়ে কোনো দলই আর গোল করতে পারেনি। ১৯ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে চেলসি। গোল ব্যবধানে ইউনাইটেডের চেয়ে এগিয়ে স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি।

