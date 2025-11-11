১ হাজার গোল ছোঁয়ার অপেক্ষায় রোনালদো, রোনালদোকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় মেসি

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন বিশ্ব ফুটবলের একটি যুগকে সংজ্ঞায়িত করে। তাদের লড়াই শুধু ব্যক্তিগত ও দলীয় ট্রফি জয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকাতেও একে অপরের সঙ্গে লড়ছেন দুজন। রোনালদোর বয়স এখন ৪০ ও মেসির ৩৮।
কিন্তু তাঁদের পারফরম্যান্সের মান ও পরিসংখ্যান বলছে, এখনো নিজেদের সেরা সময় পেছনে ফেলে আসেননি তাঁরা। এমনকি ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার পদের জন্যও লড়ছেন এ দুজন। যেখানে শীর্ষে থাকা রোনালদোর গোল ১২৯৬ ম্যাচে ৯৫৩ এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা মেসির গোল ১১৩৩ ম্যাচে ৮৯৪টি। রোনালদোর চোখ যেখানে হাজারতম গোলে, সেখানে মেসি ছুটছেন রোনালদোকে ছোঁয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে।
দুজনের গোলের এই পরিসংখ্যানকে আরেকটু খতিয়ে দেখলে বেশ কিছু আকর্ষণীয় বিষয় চোখে পড়ে। রোনালদো মোট গোলের দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও ম্যাচপ্রতি গোলের হিসাবে এগিয়ে আছেন মেসিই। রোনালদোর ম্যাচ প্রতি গোল ০.৭৫ টি, মেসির ০.৭৯।
এ ছাড়া মোট গোল থেকে পেনাল্টি গোল বাদ দিলেও রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে থাকবেন মেসিই। পেনাল্টি ছাড়া মেসি করেছেন ৭৮২ গোল, আর রোনালদোর পেনাল্টি ছাড়া গোল ৭৭৩টি। পেনাল্টি থেকে গোল করাও অবশ্য বিশেষ দক্ষতার ব্যাপার। যেখানে রোনালদোর আধিপত্য স্পষ্ট।
রোনালদো যেমন ১৮০টি পেনাল্টি গোল করেছেন ২১৫টি পেনাল্টি থেকে। অর্থাৎ তিনি ৮৩.৭ শতাংশ পেনাল্টিকে গোলে রূপান্তরিত করেছেন। অন্য দিকে মেসি ১৪৪ পেনাল্টির মধ্যে ১১২টিকে গোলে রূপান্তরিত করেছেন। পেনাল্টিতে তাঁর সাফল্যের হার ৭৭.৮ শতাংশ।
এসব পরিসংখ্যান অবশ্য মেসি-রোনালদোর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের সারাংশও। দুই যুগের বেশি সময় ধরে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা, যা এখন ফুটবল দুনিয়ার সম্পদ হিসেবে জ্বলজ্বল করছে।
মেসি-রোনালদোর বাইরে যাঁরা এই মুহূর্তে খেলছেন, তাঁদের মধ্যে গোল করায় এগিয়ে আছেন পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডস্কি। ৯৯৯ ম্যাচে যিনি ৭০১ গোল করেছেন। তবে ক্যারিয়ার শেষ করার আগে তাঁর পক্ষে মেসি বা রোনালদোকে ছোঁয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। লেভার পরেই আছেন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ, যিনি ৫৯৭ গোল করেছেন। এই তালিকার পঞ্চম নাম করিম বেনজেমা। রোনালদোর এই সাবেক সতীর্থের গোল সংখ্যা ৯৬৮ ম্যাচে ৫০৩টি