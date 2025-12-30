এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ১৮ ম্যাচে উলভসের পয়েন্ট মাত্র ২
১৮ ম্যাচ থেকে মাত্র ২ পয়েন্ট: ইংলিশ লিগে ১২৩ বছরে এত বাজে শুরু হয়নি অন্য কোনো দলের

এই মৌসুমে এখনো জয়ের মুখ দেখেনি উলভস। লিগের প্রথম ১৮ ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র ২। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এর চেয়ে ভয়াবহ শুরু আর কোনো দলের ছিল না।

চ্যাম্পিয়নশিপে উড়তে থাকা মিডলসবরো ছেড়ে যখন তিনি প্রিমিয়ার লিগে ধুঁকতে থাকা উলভারহ্যাম্পটনের হাল ধরলেন, ফুটবল–দুনিয়া তখন খানিকটা অবাকই হয়েছিল। রব এডওয়ার্ডস অবশ্য যুক্তি দিয়েছিলেন আবেগ দিয়ে, ‘খেলোয়াড় হিসেবে আমার সেরা সময় কেটেছে এখানে। এই ক্লাবের কোচ হওয়া ছিল আমার আজন্ম স্বপ্ন।’

এডওয়ার্ডস স্বপ্ন পূরণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নে রূপ নিতে চলেছে। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এমন এক অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দল, যা হয়তো কোনো ক্লাবই নিজের নামে লিখতে চাইবে না। রবের অধীনে এই মৌসুমে ৭ ম্যাচ খেলে এখনো জয়ের মুখ দেখেনি উলভস। এর আগে মৌসুমের প্রথম ১১টি ম্যাচ উলভস খেলেছিল সাবেক কোচ ভিতর পেরেইরার অধীনে, জিততে পারেনি একটিও। লিগের প্রথম ১৮ ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র ২।

প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এর চেয়ে ভয়াবহ শুরু আর কোনো দলের ছিল না। শুধু প্রিমিয়ার লিগ যুগেই নয়, ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ লিগের ১২৩ বছরের ইতিহাসে এর চেয়ে বাজে শুরু হয়নি অন্য কোনো দলের। এভাবে বাকি মৌসুমটাও কাটলে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসেই সবচেয়ে বাজে মৌসুম কাটানোর রেকর্ড গড়বে উলভস।

প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসেই সবচেয়ে বাজে মৌসুম কাটানোর শঙ্কায় উলভস।

এর আগে ২০২০-২১ মৌসুমে শেফিল্ড ইউনাইটেড ১৮ ম্যাচ শেষে ৫ পয়েন্ট পেয়েছিল। এত দিন ওটাই ছিল লিগের এই পর্যায়ে সবচেয়ে বাজে অবস্থানের রেকর্ড। উলভসের জন্য বড় দুঃসংবাদ হচ্ছে, এ অবস্থা থেকে অবনমন এড়ানোর রেকর্ড নেই প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্য কোনো দলের।
বরং এখন বড় প্রশ্ন হলো, ২০০৭-০৮ মৌসুমে ডার্বি কাউন্টির গড়া ১১ পয়েন্টের সেই ‘লজ্জার রেকর্ড’ কি ভেঙে দেবে উলভস? প্রিমিয়ার লিগে এর চেয়ে কম পয়েন্ট নিয়ে আর কোনো দল মৌসুম শেষ করেনি।

বর্তমানে উলভসের ম্যাচপ্রতি পয়েন্ট পাওয়ার হার মাত্র ০.১১। এই গতিতে এগোলে ৩৮ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াবে মাত্র ৪ কিংবা ৫! যেটা শুধু রেকর্ড ভাঙাই হবে না, হবে রেকর্ডকে চুরমার করে দেওয়া। যদিও পুরো মৌসুম এমন বাজে ফর্মে থাকাও কঠিন। তবে এখন উলভসের খেলা দেখে মনে হচ্ছে, পয়েন্ট আসবে কোথা থেকে, সে উত্তর কারও জানা নেই।

সামনের পথটা আরও কঠিন। পরের ম্যাচই ওল্ড ট্রাফোর্ডে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে। এরপর ইতিহাদ স্টেডিয়ামের মতো কঠিন সব পরীক্ষা তো আছেই। সব মিলিয়ে মলিনু স্টেডিয়ামের আকাশে এখন কালো মেঘের ঘনঘটা।

