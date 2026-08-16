সিটিকে উড়িয়ে মৌসুমের প্রথম ট্রফি আর্সেনালের

পেপ গার্দিওলা দায়িত্ব ছাড়ার পর ম্যানচেস্টার সিটির প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ। সেই ম্যাচে সিটির নতুন কোচ এনজো মারেসকার অভিষেককে তেতো বানিয়ে ৩-০ গোলে হারিয়ে এফএ কমিউনিটি শিল্ড জিতেছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় মিকেল আরতেতার দল।
কার্ডিফে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। তরুণ মাইলস লুইস-স্কেলির নিখুঁত পাস থেকে সিটির রক্ষণ ভেঙে বল জালে পাঠান রিকার্ডো কালাফিওরি, যা ১৯৬৮ সালের পর কমিউনিটি শিল্ডে দ্রুততম গোল। ২৭ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ডের ক্রসে জোলিসের হেড পাস থেকে দারুণ হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কাই হাভার্টজ। বিরতির পর ৪৮ মিনিটে সিটির ডিফেন্সকে বিভ্রান্ত করে ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক ওডেগার্ড নিজেই।
এ নিয়ে ১৮তম বার কমিউনিটি শিল্ড জিতল আর্সেনাল। উত্তর লন্ডনের ক্লাবটির চেয়ে মৌসুমের প্রথম ট্রফিটি বেশি জিতেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড—২১ বার।
কার্ডিফের প্রিন্সিপালিটি স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নতুন মৌসুমের শুরুতেই নিজেদের শক্তির জানান দিল আর্সেনাল। এই ম্যাচে আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন গানারদের দুই নতুন মুখ—৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের ব্রুনো গিমারাইস ও ৩৪ মিলিয়ন পাউন্ডের ক্রিস্তোস জোলিস। চমৎকার পারফর্ম করার পাশাপাশি দুই গোলেই অবদান রাখেন গ্রিক উইঙ্গার জোলিস।
বিপরীতে ১১৬ মিলিয়ন পাউন্ডের নতুন খেলোয়াড় এলিয়ট অ্যান্ডারসন কিংবা ম্যান সিটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হল্যান্ড—দুজনেই ছিলেন নিজেদের ছায়া হয়ে।