জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে জোড়া গোল করেন সিজান (সবার ডানে)
ফুটবল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

দুই টাইব্রেকারের রোমাঞ্চ, সোনারগাঁও-জাহাঙ্গীরনগর-ব্র্যাকের জয়োৎসব

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

প্রথমে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর জাহাঙ্গীরনগর ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্ছ্বাস–আনন্দে জমজমাট এক দিন কাটাল এই তিন দল। তিন দলই ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে টিকে থাকল। অন্যদিকে নকআউট পদ্ধতির এই টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচেই বিদায় নিতে হলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিকে।

সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আজ তিন ম্যাচের দুটির নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে। দিনের প্রথম ও শেষ ম্যাচ—দুটোতেই দেখা মিলেছে পেনাল্টি শুটআউটের উত্তেজনার।

শেষ ম্যাচে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির লড়াই নির্ধারিত ৭০ মিনিটে ছিল গোলশূন্য। এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারের ঠিক আগে গোলকিপার বদল করে ব্র্যাক। তবে গোলকিপারকে বড় কোনো সেভ দিতে হয়নি। ইস্ট ওয়েস্টের একটি শট পোস্টের বাইরে, আরেকটি লাগে ক্রসবারে। ব্র্যাক টানা চারটি শটে গোল করে ৪–২ ব্যবধানে ওঠে পরের রাউন্ডে। ব্র্যাকের দলে খেলেন রুয়ান্ডার শিক্ষার্থী থিয়েরি সিমিউমুকিজা।

ম্যাচসেরা হয়েছেন ব্র্যাকের মিডফিল্ডার ও দলের সহ–অধিনায়ক ওয়াসি ইতমাম আঞ্জুম। উচ্ছ্বসিত ওয়াসি পুরস্কার হাতে নিয়ে বলেন, ‘আত্মবিশ্বাস ছিল জিতব। আমরা জিতেছি এবং এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা রাখি।’

ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খেলার একটি মুহূর্ত

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দুর্ভাগ্য—তারা টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে পারল না। দলটির কোচ ঢাকা আবাহনীর সাবেক স্ট্রাইকার সাইফুল ইসলাম খোকন, ফুটবলপাড়ায় ‘পুলিশ খোকন’ নামেই পরিচিত।

টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশ নেওয়া ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সের শুরুটা ভালো হলো না। অভিষেক ম্যাচেই তাদের মুখোমুখি হতে হলো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের।

জাহাঙ্গীরনগরের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মাহমুদুল হাসান কিরণ আজ পরীক্ষা থাকায় খেলতে পারেননি। কিরণ এই টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন।

কিরণের অনুপস্থিতি কিছুটা অনুভূত হলেও জিততে খুব একটা কষ্ট হয়নি প্রথম আসরের সেমিফাইনালিস্ট জাহাঙ্গীরনগরের। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল পেয়ে যায় তারা। নির্দিষ্ট করে বললে ১৭ সেকেন্ডে। জাহাঙ্গীরনগরকে এগিয়ে দেন নাম্বার নাইন ওয়াদুদ আহমেদ সিজান। এটিই এখন পর্যন্ত চলতি টুর্নামেন্টের দ্রুততম গোল। ১৭ মিনিটে জুয়েল রানার গোল স্কলার্সকে ম্যাচে ফেরায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সিজান ও রাকিবুল হক গোল করে জাহাঙ্গীরনগরকে পৌঁছে দেন জয়ের বন্দরে। জোড়া গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন সিজান।

জয়ের পর সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন

দিনের প্রথম ম্যাচটিও ছিল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ৩৫ মিনিটে সোনারগাঁওকে পেনাল্টি থেকে এগিয়ে দেন নাজিম উদ্দিন। বিরতির ঠিক আগে সমতায় ফেরান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির রাহাত খান। এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর সেখানেই আলো ছড়ান সোনারগাঁওয়ের গোলকিপার, নোয়াখালীর ছেলে জয় চক্রবর্তী।

টানা দুটি শট সেভ করে দলকে ৪–২ ব্যবধানে জেতান জয়। গত মৌসুমে পেশাদার ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে তিনি খেলেছেন বিআরটিসি দলে। ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে জয় বলেন, ‘সতীর্থদের বলেছিলাম—দুয়েকটি সেভ দিয়ে দেব। দিতে পেরে ভালো লাগছে।’

জয়ের পর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের ফটোসেশন

তিন ম্যাচের ম্যাচসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার রফিকুল আজম এবং সিনিয়র ম্যানেজার (ট্রেড মার্কেটিং) এস এম তৌফিকুল ইসলাম।

জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলির কাছ থেকে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ব্র্যাকের মিডফিল্ডার ওয়াসি ইতমাম আঞ্জুম। পাশে অন্যান্য অতিথিরা

দিনের তিনটি ম্যাচই দারুণ উপভোগ করেছেন এমিলি। প্রতিটি দলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘সব ম্যাচই বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। সব দলই ভালো খেলেছে। একটিকে ছাপিয়ে গেছে আরেকটি। ফুটবলে জয়–পরাজয় থাকবেই। তা মেনে নিয়েই দলগুলোকে এগোতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলকে এগিয়ে নিতে এমন আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।

আজকের ম্যাচের ফল:

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি ১ (২): ১ (৪) সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩: ১ ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ০ (৪): ০ (২) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

