ভুটানের বিপক্ষে জয় হাতছাড়া, শিরোপার স্বপ্ন ঝাপসা বাংলাদেশের

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ ভুটানের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। এই ড্রয়ে শিরোপা দৌড়ে বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে গেছে। আজ টুর্নামেন্টের অন্য ম্যাচে ভারত যদি নেপালকে হারায়, তাহলে তারাই হবে চ্যাম্পিয়ন। আর ভারত যদি নেপালের কাছে হেরে যায় বা ড্র করে তাহলে বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের আশা।
চার দলের লিগভিত্তিক টুর্নামেন্টে প্রতিটি দলের ম্যাচ ৬টি করে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১০ পয়েন্ট। আর ভারত ৪ ম্যাচ থেকে তুলেছে ১২ পয়েন্ট। নেপালের বিপক্ষে ৩ পয়েন্ট পেলে ভারত যে অবস্থানে পৌঁছে যাবে, তাতে দলটিকে আর ছোঁয়ার সুযোগ থাকবে না বাংলাদেশের। সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী হিসেবে এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হবে ভারত। নেপাল–ভারত ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।
বয়সভিত্তিক আর জাতীয় দল মিলিয়ে এখন পর্যন্ত শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের সাফ শিরোপাটাই জেতা হয়নি বাংলাদেশের। সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে জয় দরকার ছিল ভুটানের বিপক্ষে। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেও এগিয়েও যায় বাংলাদেশ। মাঝ মাঠ থেকে আক্রমণ শাণিয়ে ডি-বক্সের বাহির থেকে লং শটে ভুটানের জালে বল জড়ান পূর্ণিমা মারমা। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে সমতায় ফেরে ভুটান।
বিরতির আগে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বাংলাদেশের হাইলাইন ডিফেন্সের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে গোল আদায় করে নেয় স্বাগতিকেরা। সতীর্থের লম্বা পাস ধরে একাই বাংলাদেশ গোলকিপার মেঘলা রানীর চোখ ফাঁকি দেন ভুটানের চোর্টেন জাংমো৷
স্কোরলাইন ১-১ হওয়ার পর গোলের আশায় একের পর এক আক্রমণ চালায় বাংলাদেশ। কিন্তু প্রতিপক্ষ গোলমুখে একাধিক সুযোগ পেয়েও গোলের দেখা পাননি কেউ। আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা সৌরভী আকন্দ ভুটানের অর্ধে সক্রিয় থাকলেও আজ আর নিশানা খুঁজে পাননি।