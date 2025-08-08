প্রেমিকাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়, তাই গাভি–লোপেজের বন্ধুত্বেও ফাটল

গাভির প্রেমিকা পেলাইয়ো ও ফেরমিন লোপেজের প্রেমিকা গায়ার্দোর মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের মধ্যে কথার লড়াইও হয়েছে। এই ব্যাপারটাই ফাটল ধরিয়েছে গাভির–লোপেজের বন্ধুত্বে।
তাঁদের বন্ধুত্ব শৈশব থেকে। বার্সেলোনার একাডেমি লা মাসিয়ায় বেড়ে উঠেছেন দুজন। বন্ধুত্ব সেখানে আরও গাঢ় হয়েছে গাভি ও ফেরমিন লোপেজের। এরপর তো দুজনই খেলছেন বার্সার মূল দলে।
২০২৩ সালে বার্সার মূল দলে সুযোগ পাওয়ার পর আরটিভিইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গাভির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে লোপেজ বলেছিলেন, ‘গাভি আমার ভাইয়ের মতো। ১২ বছর বয়স থেকে আমরা একসঙ্গে। তার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা আনন্দের ও স্বপ্নের মতো। আমি অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ, সে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।’
প্রশ্ন হচ্ছে, গাভির সঙ্গে বর্তমান সময়টা কেমন কাটছে লোপেজের? ভাইয়ের মতো সেই সম্পর্ক কি আর আছে?
এসব প্রশ্ন উঠছে ইতালিয়ান ক্রীড়া দৈনিক কোরিয়েরে দেল্লো স্পোর্ট গতকাল তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশের পর। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, প্রেমিকা-ইস্যুতে হরিহর আত্মা এই দুই বন্ধুর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে!
বার্সার ড্রেসিংরুমে এই দুই তারকা এখন নাকি মুখোমুখি অবস্থানে। কেউ একে অপরের সঙ্গে মেশেন না। ৫ আগস্ট নিজের ২১তম জন্মদিন পালন করা গাভি লোপেজের কাছে শুভেচ্ছামূলক কোনো বার্তাও পাননি।
গাভির প্রেমিকার নাম আনা পেলাইয়ো। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছর বয়সী এই ছাত্রীর সঙ্গে ৩ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক বার্সা মিডফিল্ডারের। গাভির বোন অরোরা পেলাইয়োর খুব কাছের বন্ধুও।
লোপেজের ২১ বছর বয়সী প্রেমিকার নাম বের্তা গায়ার্দো। তিনি আইনের ছাত্রী। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, পেলাইয়ো ও গায়ার্দোর মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের মধ্যে কথার লড়াইও হয়েছে।
আর এই ব্যাপারটাই ফাটল ধরিয়েছে গাভির–লোপেজের বন্ধুত্বে। পেলাইয়ো ও গায়ার্দোর মধ্যে বাজে সম্পর্কের কারণেই নাকি গাভির জন্মদিনে তাঁকে কোনো শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাননি লোপেজ।
কিছুদিন আগে লোপেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট করে কিছুক্ষণ পর মুছেও ফেলেন। পোস্টটিতে লেখা ছিল, ‘খারাপ মানুষেরা কখনো জেতে না, যারা অন্য পথ অবলম্বন করে, তারাও নয় এবং যারা নিজেদের জীবনধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আদর্শের প্রতি কাপুরুষোচিত হয়। এটা শুধুই সময়ের ব্যাপার। তারা প্রতিদিনই হারে। কারণ, প্রতিদিন সকালে তারা যে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং দ্রুত হোক কিংবা দেরিতে বিশ্বের সামনে তাদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসে।’
গাভি ও লোপেজ প্রাক্–মৌসুমে এশিয়া সফরে গিয়েছিলেন বার্সার সঙ্গে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সফরে তিনটি ম্যাচ খেলে সব কটিই জিতেছে বার্সা।
রোববার হোয়ান গ্যাম্পার ট্রফিতে সেস্ক ফ্যাব্রেগাসের কোমোর মুখোমুখি হবে বার্সা। চোটের কারণে এশিয়া সফরে দেগুর বিপক্ষে বার্সার সর্বশেষ ম্যাচে খেলতে না পারা লোপেজ গ্যাম্পার ট্রফিতে খেলার জন্য ফিট হয়ে উঠেছেন।