রিয়াল নামার আগে ব্যবধান বাড়াল বার্সা, জয়ের নায়ক আরাউহো-গার্সিয়া

লা লিগার শিরোপা দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদকে আরও পেছনে ফেলে দিল বার্সেলোনা। রোববার রাতে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ১-০ গোলের ঘামঝরানো জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল হানসি ফ্লিকের দল। এই জয়ের ফলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের চেয়ে এখন ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল কাতালানরা।
ক্যাম্প ন্যু-তে ম্যাচের ২৪ মিনিটে জোয়াও কানসেলোর নিখুঁত কর্নার থেকে দর্শনীয় হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদ আরাউহো। তবে ম্যাচের স্কোরলাইন ১-০ হলেও জয়ের পুরো কৃতিত্ব কেবল আরাউহোর নয়; বার্সার গোলপোস্টের নিচে আজ অতিমানবীয় হয়ে উঠেছিলেন গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। স্প্যানিশ জাতীয় দলে সদ্য ডাক পাওয়া এই গোলরক্ষকের দুর্দান্ত কিছু সেভই মূলত বার্সাকে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট এনে দিয়েছে।
ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য কিছুটা অগোছালো মনে হয়েছিল ফ্লিকের শিষ্যদের। সেই সুযোগে কার্লোস মার্তিন গোল প্রায় করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু গার্সিয়ার ক্ষিপ্রতায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় বার্সা। গত বছরের শেষ দিকে মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে বিরতি নেওয়া আরাউহো এদিন ডান প্রান্তে রক্ষণের দায়িত্ব সামলেছেন দারুণভাবে। এরিক গার্সিয়ার চোটের কারণে শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েই দলকে লিড এনে দেন এই উরুগুইয়ান ডিফেন্ডার।
অন্যপ্রান্তে আক্রমণভাগে রাফিনিয়া ছিলেন আজ কিছুটা ছন্নছাড়া। গোলের সহজ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। তবে তরুণ সেনসেশন লামিনে ইয়ামাল তার জাদুকরী পাস আর ড্রিবলিংয়ে বারবার রায়োর রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। প্রথমার্ধে ইয়ামালকে বক্সের ভেতর ফাউল করা হলেও রেফারির সাড়া পাননি তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে রায়ো ভায়েকানো। একের পর এক আক্রমণে বার্সার রক্ষণকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। উনাই লোপেজের জোরালো হেড থেকে শুরু করে হোর্হে ডি ফ্রুতোসের বুলেট গতির শট—সবই গার্সিয়ার হাতে গিয়ে জমা হয়। শেষ দিকে পাচা এসপিনো সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেলেও বল বারের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে দিলে স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা।
এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের চূড়ায় বার্সেলোনার অবস্থান এখন বেশ নিরঙ্কুশ। ২৯ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট বার্সার, এক মাচ কম খেলে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। আলভারো আরবেলোয়ার রিয়াল মাদ্রিদ আজ রাতে ডার্বি ম্যাচে মুখোমুখি হবে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের।