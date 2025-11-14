আর্জেন্টিনার ম্যাচে ১৯ বছর পর ফিরছে মেসি–স্কালোনির অন্য রকম স্মৃতি

লুয়ান্ডায় অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে বাংলাদেশ সময় আজ রাতে প্রীতি ম্যাচ খেলে বছর শেষ করবে আর্জেন্টিনা। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় ম্যাচটি শুরু হবে।
আর্জেন্টিনা ও অ্যাঙ্গোলা এর আগেও একবার মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৬ সালে ইতালিতে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন লিওনেল মেসি ও লিওনেল স্কালোনি। ১৯ বছর পর এবার তাঁরা অ্যাঙ্গোলার মুখোমুখি হওয়ার সময় পরিচয় একজনের বদলেছে। মেসি এখনো খেলোয়াড় আর স্কালোনি আর্জেন্টিনা দলের কোচ।
২০০৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচটিও ছিল প্রীতি ম্যাচ। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে ইতালির সালের্নোয় আফ্রিকান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় হোসে পেকারম্যানের দল। আর্জেন্টিনা জিতেছিল ২-০ গোলে। আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেছিলেন ম্যাক্সি রদ্রিগেজ ও হুয়ান পাবলো সোরিন।
সালের্নোয় অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে মেসি ও স্কালোনি দুজনই ছিলেন বেঞ্চে। মজার ব্যাপার হলো সেদিন দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে মেসি ও স্কালোনি দুজনই একসঙ্গে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। আর আর্জেন্টিনার বর্তমান সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালা মাঠে ছিলেন ম্যাচের শুরু থেকেই।
১৯ বছর আগের সেই ম্যাচ নিয়ে জানতে চাইলে স্কালোনি গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি সেই ম্যাচে সালের্নোতে খেলেছিলাম, বিশ্বকাপের আগে। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলাম। প্রতিপক্ষ যে–ই হোক, জাতীয় দলের যেকোনো ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। আগামীকাল (আজ) আমাদের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অপেক্ষা করছে।’
আন্তজার্তিক বিরতিতে গত অক্টোবরে সর্বশেষ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে জিতেছে আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-০ গোলে জেতার পর পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে মেসিরা জিতেছিলেন ৬-০ গোলে।
ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের মার্চে ফিনালিসিমার আগে এটিই আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। তবে এই ম্যাচে চোট, বিশ্রাম ও টিকাজনিত জটিলতায় বেশ কজন তারকা খেলোয়াড়কে পাচ্ছে না আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে দলে হিসেবে ডাক পেয়েছেন হোয়াকিন পানিচেলি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, ম্যাক্সিমো পেরোনে ও কেভিন ম্যাক আলিস্টার। যদিও শুরুর একাদশে তরুণদের ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা কম।
এর আগে আফ্রিকান দলের বিপক্ষে মোট ৭টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি। তাঁর রেকর্ড প্রায় নিখুঁতই বলা যায়। ৬ জয় ও ১টি ড্র। এই ৭ ম্যাচের ৪টিই মেসি খেলেছেন নাইজেরিয়ার বিপক্ষে। যেখানে সব কটিতে জিতেছেন।
এ ছাড়া একটি করে ম্যাচ খেলেছেন অ্যাঙ্গোলা, আলজেরিয়া এবং মিসরের ক্লাব আল আহলির সঙ্গে। ক্লাব বিশ্বকাপে আল আহলির বিপক্ষে ড্র করলেও জিতেছেন অ্যাঙ্গোলা ও আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে। জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে আফ্রিকান দলগুলোর বিপক্ষে মেসি গোল করেছেন ৫টি।