নিউইয়র্কের সড়কে এবার পেলে-অঁরির নাম

আগামী ছয় সপ্তাহ ফুটবলপ্রেমীদের চোখ থাকবে উত্তর আমেরিকায়। বিশ্বমঞ্চের সবচেয়ে বড় মেগা টুর্নামেন্টের যৌথ আয়োজক যে এবার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো! বিশ্বকাপ শুরুর দিনে দুই কিংবদন্তি ফুটবলারের প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। শহরের দুটি সড়কের সংযোগস্থলের নতুন নামকরণ করা হয়েছে পেলে ও থিয়েরি অঁরির নামে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফক্স স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যানহাটানের ডাউনটাউনে ‘ওয়েস্ট ফিফটি স্ট্রিট’ ও ‘সিক্সথ অ্যাভিনিউ’র সংযোগস্থলে বসেছে ‘থিয়েরি অঁরি ওয়ে’র ফলক। উন্মোচনের সময় সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।
১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা অঁরি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ভিডিও কলের মাধ্যমে ফলক উন্মোচন আয়োজনে সঙ্গে যোগ দেন।
৪৮ বছর বয়সী এই সাবেক আর্সেনাল ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মেজর লিগ সকারের দল নিউইয়র্ক রেড বুলসের হয়ে খেলেছিলেন।
অন্যদিকে কুইন্স বরোর ‘শিয়া রোড’ ও ‘মেরিডিয়ান রোড’-এর সংযোগস্থলটির নাম দেওয়া হয়েছে ফুটবল কিংবদন্তি পেলের নামে। ব্রাজিলের হয়ে তিন বিশ্বকাপ জেতা এই মহাতারকা ক্যারিয়ারের শেষপ্রান্তে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্ক কসমনে খেলেছেন।
নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে বলা হয়, সড়কগুলোর নতুন নামফলক ১ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে।