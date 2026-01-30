ডাগআউটে দুই বাবা, মাঠে তাঁদের ছেলেরা

খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরেও থাকে বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।
এ বছরের ১৮ জানুয়ারির ঘটনা। নেদারল্যান্ডসের এরডিভিসিতে ফুটবল ম্যাচে মুখোমুখি ফেইনুর্ড ও স্পার্টা রটারডাম। রটারডামের স্টাডিয়ন ফেইনুর্ড সেদিন বিরল এক ঘটনারই সাক্ষী হলো। সেদিন ডাগআউট ও মাঠ মিলিয়ে পাওয়া গেল দুই জোড়া বাবা-ছেলেকে। স্পার্টার কোচ মরিস স্টেইন ছিলেন ডাগআউটে, তাঁর ছেলে সেম স্টেইন মাঠে। অন্য বাবা-ছেলের জুটি ফেইনুর্ডের কোচ সাবেক ডাচ তারকা রবিন ফন পার্সি ও তাঁর ছেলে শাকিল ফন পার্সি। দুই কোচের ছেলেই অবশ্য খেলেছেন ফেইনুর্ডের হয়ে। বদলি হিসেবে নেমে রবিন ফন পার্সির ছেলে শাকিল বাইসাইকেল কিকে দারুণ এক গোলও করেন ম্যাচে।
ম্যাচটি অবশ্য ৪-৩ গোলে জেতে মরিস স্টেইনের দল স্পার্টা। রটারডাম ডার্বিতে স্পার্টা ৩-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর শাকিলের ৮৭ ও ৮৮ মিনিটের ২ গোলে সমতায় ফিরিয়েছিল ফেইনুর্ড। যোগ করা সময়ে জশুয়া কিটোলানের করা গোলে জিতে যায় স্পার্টা।
শীর্ষ স্তরের ফুটবলে একই ম্যাচে কোচ ও খেলোয়াড় হিসেবে দুই জোড়া বাবা-ছেলেকে দেখার অন্য ঘটনাটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। ১৯৯২ সালের ২৮ আগস্ট নটিংহাম ফরেস্ট ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচে ইউনাইটেডের কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ছেলে ড্যারেন ফার্গুসনও খেলছেন বাবার দলেই। প্রতিপক্ষ ফরেস্টের ডাগআউটে ছিলেন ব্রায়ান ক্লফ, তাঁর ছেলে নাইজেল ছিলেন মাঠে। ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে ইউনাইটেড।
প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর সেই মৌসুমে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয় ফার্গুসনদের ইউনাইটেড। ক্লফদের ফরেস্ট ২২ দলের লিগে ২২তম হয়ে নেমে যায় দ্বিতীয় স্তরে।