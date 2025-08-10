আবারও বড় ধাক্কা খেল ম্যান সিটি, মৌসুম শুরুর আগেই দুঃসংবাদ

মৌসুম শুরুর আগেই বড় দুঃসংবাদ পেল ম্যানচেস্টার সিটি। ক্লাবের কোচ পেপ গার্দিওলা নিশ্চিত করেছেন, প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের শুরুতে দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডার রদ্রি মাঠে নামতে পারছেন না। ক্লাব বিশ্বকাপে চোট পাওয়ার পর সেরে ওঠার লড়াই এখনো চলছে রদ্রির।
২০২৪-২৫ মৌসুমের শুরুতেই হাঁটুর গুরুতর ইনজুরিতে পড়ে প্রায় পুরো মৌসুমই মাঠের বাইরে ছিলেন রদ্রি। মৌসুমের শেষ দিকে মাত্র সাত মিনিটের এক ঝলক দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এরপর ক্লাব বিশ্বকাপে চার ম্যাচ খেললেন, আর ব্যালন ডি’অরজয়ী এই মিডফিল্ডারকে নিয়ে প্রশংসার বন্যা বইল—হতাশাজনক মৌসুমের পর গার্দিওলার দলকে কিছুটা স্বস্তিও এনে দিয়েছিলেন।
কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন পিছু ছাড়ছে না রদ্রির। আল হিলালের বিপক্ষে শেষ ষোলোয় বেঞ্চ থেকে নেমেছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে চোট পেয়ে আবার মাঠ ছাড়তে হয়। এবার সমস্যাটা কুঁচকিতে।
সিটি কোচ গার্দিওলা বলেছেন, ‘রদ্রির অবস্থা আগের চেয়ে ভালো, কিন্তু আল হিলালের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে বড় চোট পেয়েছিল। গত কয়েক দিন সে ভালোভাবে অনুশীলন করছে। আশা করি (সেপ্টেম্বরের) আন্তর্জাতিক বিরতির পর পুরো ফিট হয়ে যাবে।’
তবে রদ্রিকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না সিটি কোচ, ‘আশা করছি, বিরতির আগে কিছু ম্যাচে কয়েক মিনিট খেলতে পারবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তার ব্যথা যেন না থাকে—কারণ আমরা চাই না রদ্রি চোট নিয়ে আবার মাঠে ফিরুক। আমরা সেটা এড়াতে চাই।’
সিটির জন্য সান্ত্বনা হলো, আন্তর্জাতিক বিরতির আগে প্রিমিয়ার লিগে সিটিকে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে। মৌসুম শুরু হবে উলভসের মাঠে, এরপর ঘরে টটেনহামের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা। বিরতির আগে শেষ ম্যাচ ব্রাইটনের মাঠে।
বিরতির পরই সিটিজেনদের বড় পরীক্ষা—১৩ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ, এর ঠিক আট দিন পর আর্সেনালের মাঠে কঠিন লড়াই।
ওই দুটি ম্যাচে রদ্রিকে যেভাবেই হোক পেতে চাইবেন গার্দিওলা।