মেসি গ্যালারিতে, আর্জেন্টিনা জিতল মাঠে

আর্জেন্টিনা ১-০ ভেনেজুয়েলা
ফুটবল কত নির্মম, লিওনেল মেসি তা জানেন। মাঠে অনেকবারই তা মেনে নিতে হয়েছে। তবে গ্যালারিতে বসে প্রতিপক্ষ দলকে সেই নির্মমতার শিকার হতে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর ক্যারিয়ারে বেশ কমই বলতে হবে। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচে তেমনই এক অভিজ্ঞতা হলো কিংবদন্তির।
মেসি বক্সে বসে দেখলেন, ভেনেজুয়েলা একটা পরিষ্কার গোলের সুযোগ নষ্ট করার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সতীর্থরা এতটুকু ছাড় দেননি। গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বলটা মাঠে ছাড়ার পর পরবর্তী আক্রমণেই গোল করেছে!
মেসির মুখে তখন হাসি। জীবনসঙ্গী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো পাশে বসা। তাঁর মুখেও হাসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে গত ২৭ দিনে ৭টি ম্যাচ খেলার পর মেসিকে বেঞ্চেও নয়, সরাসরি বিশ্রাম দিয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি জানতেন, তাঁকে দরকার হবে না। শেষ বাঁশি বাজার পর স্কোরলাইনও সেটাই বলছে। জিওভানি লো সেলসোর গোলে ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।
দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই শেষে এটাই প্রথম প্রীতি ম্যাচ আর্জেন্টিনার। অন্য চোখে, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রথম ম্যাচ আর সেখান থেকে সম্ভবত বেশ কিছু হোমওয়ার্ক নিয়েই ফিরতে হলো স্কালোনিকে। রক্ষণ নিয়ে আরও কাজ করার আছে, পাশাপাশি আক্রমণভাগ নিয়েও, বিশেষ করে মেসির অনুপস্থিতিতে ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা চোখে বিঁধেছে।
নির্মমতার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ৩০ মিনিটে ডান প্রান্তে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসির বাধা টপকে ক্রস করেন ভেনেজুয়েলান উইঙ্গার গ্লেইকার মেন্দোজা। দূরের পোস্টে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ফরোয়ার্ড আলেহান্দ্রো মারকুয়েস। সামনেও ফাঁকা পোস্ট। অবিশ্বাস্য ব্যর্থতায় হেডটা জালে রাখতে পারলেন না, বল গিয়ে পড়ল গ্যালারিতে!
গোল কীভাবে করতে হয়, সেটা পরের মিনিটেই দেখিয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। দলগত খেলায় ভেনেজুয়েলার বিপৎসীমায় ঢুকে বাঁ প্রান্তে লো সেলসোকে পাস দেন লাওতারো মার্তিনেজ। লো সেলসোর বাঁ পায়ের শট ভেনেজুয়েলা গোলকিপার সামনে পা এগিয়ে দিয়েও ঠেকাতে পারেননি। গোল!
গোল হতে পারত আরও বেশ কয়েকটি। ভেনেজুয়েলার পোস্টে ১১টি শট নিয়েও মাত্র ১ গোল পাওয়াটা স্কালোনির কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলতে পারে। দুশ্চিন্তার উদ্রেক হতে পারে রক্ষণ নিয়েও। ভেনেজুয়েলার খেলোয়াড়েরা আর্জেন্টিনার পোস্টে ৫টি শট রাখতে পেরেছেন, যেখান থেকে গোলও হতে পারত।
৭৪ মিনিটে ভেনেজুয়েলার তিও কুইনতেরোর শট পোস্টে লাগে। এর দুই মিনিট পর হুয়ান পাবলোর বাঁ পায়ের জোরাল শট ঠেকান আর্জেন্টিনা গোলকিপার মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার বক্সেও বেশ কয়েকবার ত্রাস ছড়িয়েছে ভেনেজুয়েলার আক্রমণভাগ। ২৪ মিনিটে এমনই এক আক্রমণ থেকে ক্রিস্টিয়ান ক্যাসেরেসের শট আর্জেন্টিনার বাঁ পোস্ট ঘেঁষে যায়।
আর্জেন্টিনার গোল মিসের শুরু হয় ১৭ মিনিট থেকে। মেসির জায়গায় একাদশে সুযোগ পাওয়া ফরোয়ার্ড নিকো পাজের ডান পায়ের শট ভেনেজুয়েলার হোসে কন্ত্রেরাসের হাতে লেগে পোস্টে লাগে। এগিয়ে যাওয়ার পর ৩৫ ও ৪৩ মিনিটে লো সেলসো ও লাওতারোর শটও ঠেকান কন্ত্রেরাস। বেচারার ব্যস্ততা আরও বাড়ে বিরতির পর।
৮৬ মিনিটে খুব কাছ থেকে লাওতারোর দুটি শট ঠেকান ভেনেজুয়েলা গোলকিপার। বাঁ পায়ের দুর্বল শট নেওয়ার পর ফিরতি বলে আবারও শট নিয়েও গোল পাননি ইন্টার মিলান তারকা। এর দুই মিনিট পর বদলি হয়ে নামা অ্যালেক্সিস-ম্যাক অ্যালিস্টারের দূরপাল্লার শট কন্ত্রেরাসের গ্লাভস ছুঁয়ে পোস্টে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়। গোল না পাওয়ায় ৬০ মিনিটের পর মাঝমাঠে লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও এনজো ফার্নান্দেজকে তুলে রদ্রিগো দি পল ও জুলিয়ানো সিমিওনেকে মাঠে নামিয়েছিলেন স্কালোনি। এরপর খেলার ধার আরও বেড়েছে আর্জেন্টিনার। কিন্তু কাজের কাজটাই কেউ করতে পারেননি, গোলের দেখা আর কেউ পাননি।
চলতি মাসে আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি শিকাগোয় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও টিকিট কম বিক্রি হওয়ায় ভেন্যু পাল্টানো হয় বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। চোটের কারণে ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষেও খেলতে পারবেন না। ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হওয়ার আগেই মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া এবং তাঁর চোটের খবর জানিয়েছে আর্জেন্টিনা।