ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দিয়ে ইনফান্তিনো কি ‘ফেঁসে’ যাচ্ছেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সংস্থাটির রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার নিয়ম ভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ফিফা নৈতিকতা কমিটির কাছে তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছে একটি মানবাধিকার সংস্থা।
গত সপ্তাহে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে ‘ফিফা শান্তি পুরস্কার’ তুলে দেন ইনফান্তিনো। ফিফাপ্রধান এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট এবং সাক্ষাৎকারও দেন। এর মাধ্যমে ইনফান্তিনো ফিফার নিরপেক্ষতার নিয়মের ‘চারটি স্পষ্ট লঙ্ঘন করেছেন’ বলে অভিযোগ মানবাধিকার সংস্থা ফেয়ারস্কয়ারের।
বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিফার এথিকস কমিটিতে ফেয়ারস্কয়ার একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছে। চিঠিতে ফিফা শান্তি পুরস্কারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘একজন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাকে এ ধরনের একটি পুরস্কার প্রদান করা, ফিফার নিরপেক্ষতার কর্তব্যের স্পষ্ট লঙ্ঘন।’
ফিফা সভাপতির সংস্থার কৌশলগত দিকনির্দেশনা, নীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করার কোনো একক কর্তৃত্ব নেই বলে উল্লেখ করা হয় চিঠিতে। বিবিসি স্পোর্টস মন্তব্যের জন্য ফুটবলের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ পর্যন্ত সাড়া পায়নি।
২০২৬ সালের জুন-জুলাইয়ে কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবলের যৌথ আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ড্র শুরুর আগে ট্রাম্পকে ‘শান্তির জন্য ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ’ এবং ‘বিশ্বজুড়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার’ স্বীকৃতি হিসেবে ফিফা শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে একটি সোনালি ট্রফির পাশাপাশি ট্রাম্পকে একটি পদক ও সনদ তুলে দেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো।
পুরস্কার তুলে দেওয়ার আগে একটি ভিডিও দেখানোর পর ইনফান্তিনো তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘একজন নেতার কাছ থেকে আমরা এটাই চাই’ এবং ‘প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি সব সময় আমার সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারেন।’
এর আগে অক্টোবরে ইনফান্তিনো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বলেছিলেন ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কার ‘নিশ্চিতভাবেই পাওয়ার যোগ্য’। গত মাসে মায়ামিতে আমেরিকান বিজনেস ফোরামে একটি সাক্ষাৎকারের সময় ইনফান্তিনো বলেন, ‘আমাদের সবারই (ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) যা করছেন, তাঁকে সমর্থন করা উচিত। কারণ, আমি মনে করি তিনি বেশ ভালো করছেন।’
ফেয়ারস্কয়ার আরও অভিযোগ করেছে, জানুয়ারিতে ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার পর ইনফান্তিনো ইনস্টাগ্রামে যে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, তা ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রাজনৈতিক এজেন্ডার প্রতি তাঁর সমর্থন নির্দেশ করে।’ ফেয়ারস্কয়ারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিকোলাস ম্যাকিগ্যান যোগ করেছেন, ‘ফিফার অযৌক্তিক পরিচালনা কাঠামো কীভাবে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সংস্থার নিয়মগুলিকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করার এবং এমনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটির স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক এবং সরাসরি বিপরীত।’
ফিফা এথিকস কমিটি বা ফিফা নৈতিকতা কমিটি হচ্ছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিচারিক বিভাগ, যা প্রশাসন ও নির্বাহী অংশ থেকে আলাদা। এটির ইনভেস্টগেটরি চেম্বার যেকোনো অভিযোগ বা সন্দেহভাজন বিষয়ে তদন্ত করে আর তদন্ত শেষে সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাডজুডিকেটরি চেম্বার। কমিটি কাজ করে ফিফা কোড অব এথিকস অনুযায়ী। বর্তমানে ফিফা এথিকস কমিটির ইনভেস্টগেটরি চেম্বারের চেয়ারম্যান রুয়ান্ডার সাবেক প্রধান আইন কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনালের বিশেষ প্রতিনিধি মার্টিন এনগোগা।