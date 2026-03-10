চ্যাম্পিয়নস লিগ: শেষ ষোলোর আগে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে

চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম পর্বের রোমাঞ্চ শেষে এবার নকআউটের লড়াই। শেষ ষোলোর প্রথম লেগের লড়াইয়ে নামছে দলগুলো। আজ রাতে লিভারপুল ও বার্সেলোনা খেলবে প্রতিপক্ষের মাঠে। মাঠের লড়াই শুরুর আগে চলুন দেখে নেওয়া যাক দলগুলোর মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যান ও ইতিহাস।
২০১৩-১৪ মৌসুমের পর এই প্রথম শেষ ১৬-তে জায়গা করে নিয়েছে তুরস্কের ক্লাব গালাতাসারাই। অন্যদিকে সর্বশেষ ৯ মৌসুমের মধ্যে ৮ বারই এই পর্বে উঠেছে লিভারপুল। তবে সর্বশেষ দুই আসরে এই ধাপ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল অলরেডদের।
ঘরের মাঠে ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে গালাতাসারাইয়ের রেকর্ড বেশ ঈর্ষণীয়। সর্বশেষ ৯ ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে তারা। এমনকি লিভারপুলও তুরস্কে গিয়ে কখনো তাদের হারাতে পারেনি (২ হার, ১ ড্র)।
চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর অ্যাওয়ে লেগের ১২টি ম্যাচের ৯টিতেই জিতেছে লিভারপুল।
চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের প্রথম ২৫ ম্যাচে ১৬ গোল করেছেন গালাতাসারাইয়ের ভিক্টর ওসিমেন। আফ্রিকান খেলোয়াড়দের মধ্যে এই পর্যায়ে তাঁর চেয়ে বেশি গোল (১৮টি) আছে শুধু সেরহু গিরাসির।
জার্মান ক্লাবগুলোর বিপক্ষে আতালান্তার সাম্প্রতিক রেকর্ড দুর্দান্ত। সর্বশেষ ৫ ম্যাচের ৪টিতেই জিতেছে ইতালিয়ান এই ক্লাব। এমনকি ডর্টমুন্ডের কাছে প্রথম লেগে ২-০ তে পিছিয়ে থেকেও পরের লেগে ৪-৩ ব্যবধানে জিতে তারা চমক দেখিয়েছিল।
বায়ার্ন মিউনিখ আবার ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর বিপক্ষে বেশ সফল। সর্বশেষ ১৬ ম্যাচের ১১টিতেই জিতেছে তারা। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ১৬-তে বায়ার্ন দুর্দান্ত; সর্বশেষ ১৪ বারের ১৩ বারই তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্নের হয়ে শেষ ৩টি নকআউট ম্যাচে ৫ গোল করেছেন ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। আর মাত্র ২ গোল করলেই প্রথম ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে গোলের হাফ সেঞ্চুরি (৫০ গোল) করবেন তিনি।
গ্রুপ পর্বে নিউক্যাসলের মাঠ সেন্ট জেমস পার্কে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল বার্সা। সেটি ছিল ইংলিশ ক্লাবটির বিপক্ষে কাতালানদের টানা চতুর্থ জয়।
পরিসংখ্যান বলছে, ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে নকআউট পর্বে বার্সেলোনা বেশ সফল। সর্বশেষ ১৫টি দ্বৈরথের ১০টিতেই তারা পরের পর্বে উঠেছে।
নিউক্যাসলের স্বস্তি হতে পারে তাদের ঘরের মাঠের রেকর্ড। স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে নিজেদের মাঠে খেলা ৮ ম্যাচের ৫টিতেই জিতেছে তারা।
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ ৩০তম ম্যাচ খেলবেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল। ওয়ারেন জাইর এমেরিকে ছাড়িয়ে ১৮ বছর ২৪০ দিন বয়সে এই মাইলফলক ছোঁয়া সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হবেন ইয়ামাল।
ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে নকআউট লড়াইয়ে দিয়েগো সিমিওনের আতলেতিকো বেশ সফল। সর্বশেষ ১৪টি দ্বৈরথের ১০টিতেই জিতেছে তারা। তবে টটেনহামের ইতিহাস স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে সুখকর নয়; এর আগে চারবার স্প্যানিশ প্রতিপক্ষ পেয়ে প্রতিবারই তারা ছিটকে গেছে।
টটেনহাম সর্বশেষ ৫টি ম্যাচে প্রথম গোলটি নিজেরা করেছে এবং সর্বশেষ ৬ ম্যাচের ৫টিতেই কোনো গোল হজম করেনি।