হ্যাটট্রিকে লোপেজের ইতিহাস, চোটজর্জর বার্সার ৬ গোলের আনন্দ

কারও পেশিতে টান, কারও পিঠে ব্যথা, কেউ আঘাত পেয়েছেন পায়ে, কেউ পরিপাকতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন আবার কারও হাঁটুর দুই হাড়ের মাঝে চিড় ধরেছে। বার্সেলোনা এখন তাই আক্ষরিক অর্থেই চোটজর্জর দল।
চোটের কারণে আজ খেলতে পারেননি রবার্ট লেভানডফস্কি, রাফিনিয়া, দানি ওলমোরা। গাভিও লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন।
তবে তাঁদের অভাব বুঝতেই দিলেন না চোট কাটিয়ে ফেরা ফেরমিন লোপেজ। ২২ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হ্যাটট্রিক করে গড়লেন অনন্য কীর্তি।
বার্সার ইতিহাসে লোপেজই প্রথম স্প্যানিশ ফুটবলার, যিনি চ্যাম্পিয়নস লিগের এক ম্যাচে তিন গোল করলেন। কাতালান ক্লাবটির জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৬০০–এর বেশি স্প্যানিশ খেললেও ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ এই প্রতিযোগিতায় লোপেজের আগে হ্যাটট্রিক ছিল না কারও।
লোপেজের কীর্তির রাতে জোড়া গোল করলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে আসা মার্কাস রাশফোর্ড। আরেকটি গোল উদীয়মান তারকা লামিনে ইয়ামালের। এতেই গ্রিসের সফলতম ক্লাব অলিম্পিয়াকোসকে ৬–১ গোলে বিধ্বস্ত করল বার্সা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির বিপক্ষে আগের ম্যাচে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল হান্সি ফ্লিকের দল।
এ জয়ে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে রিয়াল মাদ্রিদকে বার্তাও দিয়ে রাখল বার্সা।
ক্যাম্প ন্যু এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়ায় আজও এস্তাদি অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে খেলেছে বার্সেলোনা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই লোপেজের জোড়া গোলে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বার্সা।
তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ করে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেন অলিম্পিয়াকোসের আইয়ুব এল কাবি। কিন্তু ৫৭ মিনিটে সান্তিয়াগো হেজ্জে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় গ্রিক ক্লাবটি।
এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেনি বার্সা। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ৩–১ করে ফেলেন ইয়ামাল। রাশফোর্ড জোড়া গোল করেন ৫ মিনিটের ব্যবধানে। আর এই দুই গোলের মাঝে ‘স্যান্ডউইচ’ হয়ে আছে লোপেজের হ্যাটট্রিক পূরণ করা গোলটা।