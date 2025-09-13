১০৬ দিন পর লিগের সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচের নাম ঘোষণা করল বাফুফে

গত ২৯ মে শেষ হয়েছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ২০২৪–২৫ মৌসুম। লিগ শেষ হওয়ার ১০৬ দিন পর আজ ঘোষণা করা হয়েছে মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ ও সেরা গোলকিপারের নাম।
সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন সুলেমানে দিয়াবাতে, সেরা কোচ আলফাজ আহমেদ। তাঁরা দুজনই ছিলেন শিরোপাজয়ী মোহামেডান দলে। এ ছাড়া সেরা গোলকিপার হয়েছেন আবাহনীর মিতুল মারমা।
আজ বাফুফে ভবনে ফেডারেশন কাপের ড্র অনুষ্ঠানে তাঁদের নাম জানানো হয়। একই অনুষ্ঠানে দেওয়া হয় পুরস্কারও। তবে দিয়াবাতে ও মিতুল অনুষ্ঠানে ছিলেন না।
সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা দিয়াবাতে মোহামেডানকে ২৩ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মালির এই স্ট্রাইকার সামনের মৌসুমে আবাহনীর হয়ে খেলবেন। ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুম।
আজকের অনুষ্ঠানে সাড়ে তিন মাস পর সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট হাতে পেয়েছেন রহমতগঞ্জের হয়ে খেলা ঘানার স্ট্রাইকার স্যামুয়েল বোয়াটেং, যিনি বাংলাদেশে প্রথম মৌসুমেই এই খেতাব জিতেছেন। লিগে মোট ২১টি গোল করেছেন বোয়াটেং। নতুন মৌসুমে মোহামেডানে যোগ দেওয়া এই স্ট্রাইকার এখন মোহামেডানে।
পুরস্কার নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বললেন. ‘বাংলাদেশে এটি আমার প্রথম মৌসুম ছিল। প্রথম মৌসুমেই সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে যাব ভাবিনি। আমি প্রত্যাশার চেয়েও মনে হয় বেশি কিছু পেয়েছি।’
এটি তাঁর জীবনের দ্বিতীয়বার সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। প্রথমবার পেয়েছিলেন নাইজেরিয়ায় লিগের দ্বিতীয় স্তরে, ১৮ গোল করে।
এই অনুষ্ঠানে প্রিমিয়ার লিগের ফেয়ার প্লে ট্রফি দেওয়া দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ এফসিকে। পুরস্কার দেওয়া হয়েছে গত পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর বিসিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা মিনহাজুল করিম স্বাধীনকেও। তাঁর সঙ্গে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ফয়সাল আহমেদও। ফয়সাল লিগের শেষ দিনে গত ২২ মে মাঠেই পান পুরস্কার। দুজনেরই গোল ৮টি করে।
১৯ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনাল দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুম। গতবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের লড়াই হবে কুমিল্লায়। ২৩ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াবে প্রিমিয়ার লিগের ১০ দল নিয়ে আয়োজিত ফেডারেশন কাপ।
টুর্নামেন্টের ড্র অনুযায়ী, মোহামেডান ও বসুন্ধরা কিংস গ্রুপ ‘বি’তে পড়েছে। গত লিগে তৃতীয় হয়েছিল কিংস, মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন। এই গ্রুপের অন্য তিনটি দল হলো ফর্টিস এফসি, বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রিমিয়ারে ফিরে আসা আরামবাগ।
গ্রুপ ‘এ’তে খেলবে আবাহনী লিমিটেড, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস এবং প্রিমিয়ারের নবাগত পিডব্লুডি।
গত কয়েক মৌসুম ধরে ফেডারেশন কাপের ম্যাচ হয় প্রিমিয়ার লিগের ফাঁকে সপ্তাহে এক দিন (মঙ্গলবার)। এবার কুমিল্লা ও ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারোনায় খেলা হবে। কোন ম্যাচ কোন মাঠে, সেটাও ঠিক হয়েছে লটারিতে।
বাফুফের পেশাদার লিগ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সামনের মৌসুমে বাফুফের নির্বাহী কমিটির সদস্য তো বটেই, স্ট্যান্ডিং কমিটির কোনো সদস্যও ডাগআউটে থাকতে পারবেন না। স্ট্যান্ডিং কমিটির কারও ডাগআউটে থাকতে না পারার নিয়ম এই প্রথম।