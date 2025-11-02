দারুণ ছন্দে আছে রিয়াল মাদ্রিদ
ফুটবল

আলোনসোর হাত ধরে ৬ দশকের মধ্যে রিয়ালের সেরা শুরু

খেলা ডেস্ক

জাবি আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন এবারই প্রথম। কতটা সফল হবে, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। তবে ৪৩ বছর বয়সী এই স্প্যানিশের শুরুটা এত ভালো হয়েছে যে গত ছয় দশকের মধ্যে রিয়ালের তারকা কোচরাও যা করে দেখাতে পারেননি। গতকাল রাতে লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়াকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে।

এটি চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে রিয়ালের ১৩তম জয়। লিগে ১১ ম্যাচে রিয়াল জিতেছে ১০টি, চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩ ম্যাচে ৩টি।

জাবি আলোনসোর দল হেরেছে শুধু আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। গত সেপ্টেম্বরে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৫-২ গোলে হেরেছে তারা। ওই ম্যাচের বড় হারের পরও মৌসুমে দুর্দান্ত এক শুরু পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম ১৪ ম্যাচে এমন ভালো শুরু দলটি সর্বশেষ পেয়েছে ৬ দশকের বেশি সময় আগে, ১৯৬১-৬২ মৌসুমে স্প্যানিশ কোচ মিগুয়েল মুনোজের অধীন।

১৩
প্রথম ১৪ ম্যাচে রিয়ালের জয়ের সংখ্যা

অর্থাৎ গত ৬২ বছরের মধ্যে অনেক কিংবদন্তি কোচ দলটির ডাগআউট সামলালেও এত ভালো শুরু কারও দলেরই ছিল না। রিয়াল নিজেদের ইতিহাসে প্রথম ১৪ ম্যাচে এর চেয়ে ভালো শুরু পেয়েছিল ১৯২৮-২৯ মৌসুমে। সেবার হোসে আঞ্জেল বেরাওন্দোর অধীন দলটি মৌসুমের প্রথম ১৪ ম্যাচে ১৩টিতে জিতেছিল, অন্যটি করেছিল ড্র।

চলতি মৌসুমে রিয়ালের এমন ছন্দে থাকার পেছনে বড় অবদান কিলিয়ান এমবাপ্পের। কালও এই ফরাসি ফুটবলার জোড়া গোল করেছেন। ম্যাচের ৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ৩১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেছেন তিনি। অন্য দুটি গোল জুড বেলিংহাম ও আলভারো কারেরাসের। বেলিংহামের গোলটি এসেছে ৪৪ মিনিটে, কারেরাসেরটি ৮২ মিনিটে।

একটি গোল করেছেন বেলিংহাম

এই মৌসুমে লা লিগায় এমবাপ্পের গোল এখন ১৩টি, চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে আরও ৫টি। সব মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে প্রথম ৪৫ ম্যাচে ৪৪টি গোল করেছেন এমবাপ্পে। রিয়াল কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রথম ৪৫ ম্যাচে গোল করেছিলেন এর চেয়ে ১টি কম, ৪৩টি। রিয়ালের হয়ে প্রথম ৪৪ গোল করতে এমবাপ্পের চেয়ে কম ম্যাচ খেলেছেন শুধু একজন—ফেরেঞ্জ পুসকাস। এই হাঙ্গেরিয়ান ফুটবলার প্রথম ৪৪ গোল করতে খেলেন ৪৪ ম্যাচ।

লিগে এমবাপ্পে সর্বশেষ ১৬ ম্যাচের মধ্যে ১৫টিতেই গোল করেছেন। রিয়ালে রোনালদোর পর তিনিই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি লিগে টানা ৮ ম্যাচ বা এর চেয়ে বেশি ম্যাচে গোল করেছেন।

জোড়া গোল করেছেন এমবাপ্পে

লিগে ১১ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৩০। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভিয়ারিয়ালের পয়েন্ট ২৩। ২২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বার্সেলোনা। আজ দলটি খেলবে এলচের বিপক্ষে। রিয়াল মাদ্রিদ পরের ম্যাচটি খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে, ৫ নভেম্বর লিভারপুলের বিপক্ষে।

