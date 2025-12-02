‘নেইমার বা ভিনি ৯০ শতাংশ ফিট থাকলেও আমি অন্য কাউকে ডাকব’: আনচেলত্তি

ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, শুধু ‘১০০% ফিট’ খেলোয়াড়েরাই ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাবেন। নেইমার ও ভিনিসিয়ুসের ক্ষেত্রেও নিয়মটি শিথিল করা হবে না। আনচেলত্তি সাফ বলে দিয়েছেন, যদি নেইমার কিংবা ভিনিসিয়ুস শারীরিকভাবে ৯০ শতাংশ ফিট হন, তাহলে শতভাগ ফিট থাকা অন্য খেলোয়াড়কে দলে ডাকবেন তিনি।
ব্রাজিলের টিভি চ্যানেল ‘রেকর্ড’-এর অনুষ্ঠান ‘স্পোর্ত রেকর্ড’-এ এই মন্তব্য করেন আনচেলত্তি।
চোটের কারণে দুই বছরের বেশি সময় ধরে ব্রাজিল দলের বাইরে নেইমার। তাঁর বিষয়ে আনচেলত্তি আগেই বলে দিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেতে নেইমারকে শতভাগ ফিটনেস ফিরে পেতে হবে।
‘স্পোর্ত রেকর্ড’ অনুষ্ঠানে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘ভালো খেলোয়াড়ের অভাব নেই। যারা শতভাগ (ফিট), তাদের বেছে নিতে হবে আমাকে। এটা শুধু নেইমার নয়, রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভিনিসিয়ুস ৯০ শতাংশ ফিট হলে আমি অন্য কাউকে ডাকব, যে শতভাগ ফিট। কারণ, এটা এমন একটা দল, যেখানে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশেষ করে সামনে (আক্রমণভাগ)। সেখানে আমাদের বেশ ভালো কিছু খেলোয়াড় আছে।’
ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমার সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এসিএল চোটের কারণে তখন তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর ক্লাব ফুটবলে ফিরলেও সেটা নিয়মিত নয়। ক্রমাগত চোট তাঁকে নিয়মিত হতে দিচ্ছে না ফুটবলে। সম্প্রতি যেমন বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট নিয়েই সান্তোসের ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন নেইমার। সান্তোসকে অবনমন থেকে বাঁচাতে এভাবে ঝুঁকি নিয়ে নেমে গোলও করেন ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। নেইমারের ক্রমাগত চোট নিয়ে সহানুভূতিই ঝরে পড়ল আনচেলত্তির কণ্ঠে।
ব্রাজিলের এই কোচ বলেন, ‘সে অসাধারণ প্রতিভা। তার দুর্ভাগ্য যে বারবার চোটে পড়ে। চোটের কারণে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না।’ তবে ব্রাজিল দলে ফিরতে নেইমারের আশা ধরে রাখার জায়গাটাও দেখিয়ে দেন আনচেলত্তি, ‘নেইমার (ব্রাজিল দলে) বাকিদের পর্যায়েই আছে। কারণ, এরই মধ্যে সে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছে।’
এ বছর আর ম্যাচ নেই ব্রাজিলের। আগামী বছরের মার্চে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আনচেলত্তির দল। এরপর বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে। নেইমারকে ব্রাজিল দলে ফিরতে যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।