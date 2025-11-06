হাইজাম্পের রেকর্ড–কন্যা এখন নারী ফুটবলের কোচ

অ্যাথলেট উম্মে হাফসা রুমকী আবার ফুটবলের মাঠে ফিরছেন। তিনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী দলের গোলকিপার কোচ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন আগামীকাল।
উম্মে হাফসা একসময় ফুটবল খেলতেন। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ দলের জার্সিতে প্রীতি ম্যাচ খেলেছেন চীন, জাপান ও কোরিয়া সফরে। কুমিল্লা ইউনাইটেড, জামালপুর কাচারিপাড়ার হয়ে দুটি লিগ খেলেছেন। গত বছর লিগে তিনি জামালপুর কাচারিপাড়ার সহকারী কোচ ছিলেন।
২০১৭ সালে অ্যাথলেটিকসে আসেন উম্মে হাফসা। আট বছর ধরে হাইজাম্পে আলো ছড়ান। জাতীয় প্রতিযোগিতায় হাইজাম্পে পাঁচটি সোনা জেতেন, যার তিনটি জাতীয় রেকর্ড। হাইজাম্পে উম্মে হাফসা সর্বোচ্চ লাফিয়েছেন ১.৭৪ মিটার। বর্তমানে হাইজাম্পে রেকর্ডধারী রিতু আক্তার লাফিয়েছেন ১.৭৬ মিটার।
সিরাজগঞ্জের মেয়ে উম্মে হাফসা কমনওয়েলথ গেমস, ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ফুটবলে ফিরে আসার সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চুক্তিভিত্তিক চাকরি ছেড়েছেন।
নৌবাহিনীতে কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবও ছিল। তবে তিনি বেছে নিয়েছেন বাফুফের চাকরিই। তাঁর কথা, ‘ফুটবলে ফেরার অপেক্ষা শেষ, এখন কাজে নামার পালা। শুক্রবার বিমানে চট্টগ্রাম যাব মেয়েদের গোলকিপিং কোচ হিসেবে যোগ দিতে। পিটার বাটলারের নেতৃত্বে মেয়েদের ক্যাম্প চলছে এখন চট্টগ্রামে।’
উন্মে হাফসা বিভিন্ন কোচিং কোর্স শেষ করেছেন। এর মধ্যে গোলকিপার কোচিং কোর্স একটি। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞানে পড়ছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর আশা, ফুটবল কোচ হিসেবেও সফল হবেন।