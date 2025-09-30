চট্টগ্রাম গিয়ে কেন এত খুশি আফঈদা-সাগরিকাদের কোচ

আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় বসছে নারী এশিয়ান কাপ। সেই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেডে চলছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প। একই জায়গায় অনূর্ধ্ব–২০ দলও অনুশীলন করছে। দুই দলের ২৯ ফুটবলার গত শনিবারই চট্টগ্রামে পৌঁছেছেন।
শান্ত পরিবেশ আর উন্নত সুযোগ–সুবিধা দেখে দারুণ খুশি দলের ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার। এত দিন পর এমন নিরিবিলি জায়গায় ক্যাম্পের সুযোগ পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে (বাফুফে)। ধন্যবাদ দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালকেও।
আজ প্রথম আলোকে বাটলার বলেন, ‘এখানকার সুযোগ–সুবিধা অনেক ভালো। আমি খুব খুশি, ক্যাম্পের জন্য এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেলাম। এখানে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বাফুফে সভাপতিকে ধন্যবাদ।’
এখানে মৌলিক সুবিধাগুলো আছে। আমাদের সবচেয়ে দরকার ছিল একটি ভালো খেলার মাঠ। সেটা এখানে পাচ্ছি। তাই খেলোয়াড়েরাও খুশি।পিটার বাটলার, কোচ, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
আনোয়ারার কোরিয়ান ইপিজেডে ফুটবলারদের জন্য থাকা–খাওয়ার পাশাপাশি মাঠ, সুইমিং পুল আর জিমনেসিয়ামের সুবিধাও আছে। বাটলার বললেন, ‘এখানে মৌলিক সুবিধাগুলো আছে। আমাদের সবচেয়ে দরকার ছিল একটি ভালো খেলার মাঠ। সেটা এখানে পাচ্ছি। তাই খেলোয়াড়েরাও খুশি।’
আগামী বছরের ১ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোল্ড কোস্টে হবে নারী এশিয়ান কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান।
এরপর এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে নারী অনূর্ধ্ব–২০ এশিয়ান কাপ। যদিও এখনো সেই প্রতিযোগিতার ড্র হয়নি। শুধু ১২ দলকে চারটি পটে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পড়েছে চতুর্থ পটে। এই পটে আছে ভারত ও জর্ডানও।
দুই কঠিন টুর্নামেন্টের আগে মেয়েদের দরকার ছিল নিবিড় অনুশীলন। তাই ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে ক্যাম্পের আয়োজন করেছে বাফুফে।
কোচ বাটলার ক্যাম্পে ডেকেছিলেন ৪৩ ফুটবলারকে। তবে শুরু থেকেই সবাইকে পাচ্ছেন না তিনি। তালিকার ১০ জন আছেন ভুটানে, আর ৪ জন অনূর্ধ্ব–১৭ দলের ক্যাম্পে।
চট্টগ্রামে ২০ দিনের ক্যাম্প শেষে ১৭ অক্টোবর ঢাকায় ফিরবেন আফঈদা খন্দকাররা। এর এক দিন পর ভুটান থেকে ফিরে ক্যাম্পে যোগ দেবেন ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার সিনিয়র–জুনিয়র, শিউলি আজিম, নিলুফার নিলা, রুপনা চাকমা ও স্বপ্না রানী।
আগামী ২৫ ও ২৮ অক্টোবর থাইল্যান্ডে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন আফঈদা–ঋতুপর্ণারা। এরপর ঢাকায় ফিরে পুরো দল নিয়ে তিন–চার দিন অনুশীলন করবেন বাটলার। ২১ অক্টোবর জাতীয় দল যাবে থাইল্যান্ড সফরে।
নভেম্বরে ঢাকায় হবে একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট। ইতিমধ্যে আজারবাইজান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। তবে তৃতীয় দল এখনো ঠিক হয়নি।