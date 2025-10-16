বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা দলের স্পন্সর হলো ওয়ালটন

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সঙ্গে স্পনসর হিসেবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ (ওয়ালটন)। আগামী এক বছরের জন্য বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের অফিশিয়াল রিজিওনাল স্পনসর হিসেবে চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
ওয়ালটন ও আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএ) মধ্যে চুক্তি সইয়ের খবরটি আজ দুই পক্ষই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে। ওয়ালটন জানিয়েছে, এখন থেকে ওয়ালটন পণ্যের নানা ধরনের ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে দেখা যাবে লিওনেল মেসি–এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের।
ওয়ালটনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সকালে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ওয়ালটনের সঙ্গে এই স্পনসর চুক্তির ঘোষণা দিয়ে পোস্ট করেছে এএফএ। যেখানে ওয়ালটনের কারখানা ও বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে দেখা গেছে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারদেরও। এর আগে অফিশিয়াল ওয়েসবাইটেও অন্যান্য স্পন্সরদের সঙ্গে ওয়ালটনের নাম ও লোগো প্রকাশ করেছে এএফএ।
এ প্রসঙ্গে ওয়ালটনের চিফ মার্কেটিং অফিসার জোহেব আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে লাতিন আমেরিকার ফুটবলের অগণিত ভক্ত-সমর্থক রয়েছেন। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ওয়ালটনের এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফুটবলভক্তদের কাছে আরও সহজে পৌঁছানো সহজ হবে। এর মাধ্যমে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সঙ্গে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে ওয়ালটন।
এএফএর সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া বলেন, আর্জেন্টিনার জাতীয় দল বাংলাদেশের মানুষের সমর্থন, শক্তি এবং আবেগ অনুভব করে। বাংলাদেশের জন্য এএফএর নতুন আঞ্চলিক স্পন্সর হিসেবে ওয়ালটনের মতো একটি আইকনিক প্রতিষ্ঠানকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত।