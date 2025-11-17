বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলো ৩২ দেশের, রইল বাকি ১৬

গতকাল রাতে ৩২তম দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে নরওয়ে। ইতালিকে ৪–১ গোলের হারানোর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় পর বিশ্বকাপে ফিরল তারা। ১৯৯৮ সালে নরওয়ে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলেছিল, সেবারই প্রথম ৩২ দলের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এবার ফরম্যাট বদলে দল যখন ৪৮ হলো, সেই নতুন ফরম্যাটেও জায়গা করে নিল ‘নিশীথ সূর্যের দেশ’খ্যাত নরওয়ে।
আর্লিং হলান্ডদের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার পর এখনো ১৬টি দলের সুযোগ আছে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার, সেই দলগুলোর নাম আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে। যেখানে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার পাশাপাশি প্লে–অফ থেকেও জায়গা করে নেবে কয়েকটি দেশ। চূড়ান্তভাবে ৪৮টি দল নিয়ে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আয়োজক হিসেবে বাছাইপর্ব না খেলেই চূড়ান্ত পর্বের টিকিট পেয়েছে তিন স্বাগতিক কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো। বাছাইপর্বের মধ্যে দল নিশ্চিত হয়েছে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের। বাকি আছে ইউরোপ, কনক্যাকাফ ও প্লে–অফ থেকে দল চূড়ান্তের।
দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বাছাইপর্বজুড়ে চাপে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও। এই অঞ্চল থেকে অন্য দেশগুলো হলো উরুগুয়ে, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়া। প্লে–অফ জিতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার সুযোগ আছে বলিভিয়ারও।
ইউরোপ থেকে সব মিলিয়ে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পাবে ১৬টি দল। তবে এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি দেশ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে পেরেছে। সবার আগে এই অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। এরপর এই তালিকায় নাম লিখিয়েছে পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স ও নরওয়ে।
বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার দ্বারপ্রান্তে আছে স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি শীর্ষ দল। এই অঞ্চল থেকে এখনো ৯টি দলের সরাসরি বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ আছে। ইতালিসহ কয়েকটি দলকে বিশ্বকাপ খেলতে পেরোতে হবে প্লে–অফের বাধা।
আফ্রিকা থেকে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলবে ৯টি দল। এরই মধ্যে সেই ৯ দলের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। যেখানে আছে আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও সেনেগাল। এ ছাড়া ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্লে–অফ জিতে কনফেডারেশন প্লে–অফের টিকিট পেয়েছে কঙ্গো।
এশিয়ার ৮টি দেশও এরই মধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। এই তালিকায় আছে সৌদি আরব, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তান। আর প্লে–অফ খেলে বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ আছে একটি দেশের। যেখানে কনফেডারেশন প্লে–অফের টিকিট পেতে লড়ছে সংযুক্ত আর আমিরাত ও ইরাক। এ ছাড়া ওশেনিয়া থেকে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে নিউজিল্যান্ড।
এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে যে ৩২ দল