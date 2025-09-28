হংকং ম্যাচের প্রাথমিক দলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান

হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, ফাহামিদুল ইসলামদের পথ ধরে এবার জাতীয় ফুটবল দলে ডাক পেয়েছেন আরেক প্রবাসী ফুটবলার জায়ান আহমেদ। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে দুটি ম্যাচের জন্য আজ দুপুরে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা ঘোষিত ২৮ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন। এই দলে আছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ডিফেন্ডার জায়ান।
সম্প্রতি এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টের বাছাইয়ে ভিয়েতনামে নজর কেড়েছেন তিনি। তারই পুরস্কার হিসেবে এই প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ২১ বছরের এই তরুণ।
গত বছর ২৬ ডিসেম্বর বিকেলে বাফুফেতে প্রথম এসে বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন জায়ান। সঙ্গে ছিলেন বাবা শরিফ আহমেদ, যিনি নব্বই দশকের শুরুতে তখনকার শীর্ষ লিগ ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবলে ইস্কাটন সবুজ সংঘের হয়ে দুই বছর খেলেছেন।
বাবার পথ ধরেই ছেলের ফুটবলে আসা। খেলেন লেফট ব্যাক হিসেবে। ভার্জিনিয়ার জর্জ ম্যাশন বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে স্পেন, ডেনমার্কসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি একাডেমিতে অনুশীলন করেছেন এবং টুর্নামেন্টও খেলেছেন।
কাবরেরার ২৮ জনের ঘোষিত দলে গোলরক্ষক থেকে শুরু করে ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার ও ফরোয়ার্ড—সব পজিশনেই অভিজ্ঞ ও নতুন মুখের মিশ্রণ রাখা হয়েছে। গোলরক্ষক হিসেবে দলে আছেন আবাহনী লিমিটেডের মিতুল মারমা, মোহামেডানের সুজন হোসেন এবং বসুন্ধরা কিংসের মেহেদি হাসান শ্রাবণ।
ডিফেন্ডারদের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, তারিক রায়হান কাজী, তাজ উদ্দিন, মেহেদি হাসান, রহমত মিয়া, শাকিল আহাদ তপু ও আবদুল্লাহ ওমর সজীব।
মিডফিল্ডে আছেন মো. হৃদয়, সোহেল রানা, সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা (সিনিয়র), সোহেল রানা (জুনিয়র), হামজা চৌধুরী ও শমিত সোম।
ফরোয়ার্ড লাইনে আছেন শেখ মোরছালিন, মো. ইব্রাহিম, আল আমিন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন, শাহরিয়ার ইমন, ফাহামিদুল ইসলাম, আরমান ফয়সাল আকাশ ও সুমন রেজা।
হংকংয়ে বিপক্ষে ৯ ও ১৪ অক্টোবর খেলবে বাংলাদেশ। প্রথমটি ঢাকায়, দ্বিতীয়টি হংকংয়ের মাঠে। বাংলাদেশের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে আগামীকাল ২৯ সেপ্টেম্বর।