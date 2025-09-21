রিফাতের হ্যাটট্রিক, শ্রীলঙ্কাকে চার গোল দিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

ছেলেদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকেও ৪-০ গোলে হারিয়েছে গোলাম রব্বানীর দল। টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন দলের ‘এ’ গ্রুপে প্রথম হয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দল।
লঙ্কানদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন বাংলাদেশের রিফাত কাজী। অন্য গোলটি আসে মোহাম্মদ আরিফের পা থেকে। সাত দলের প্রতিযোগিতায় ‘বি’ গ্রুপ থেকে এরই মধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত ও পাকিস্তান। শেষ চারে ভারত না পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সেটি নির্ধারিত হবে আগামীকাল ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ শেষে।
রোববার কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১৯ মিনিটে আরিফের গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। লঙ্কান গোলকিপার সাতিন কাতাফির গোল কিক মাঝমাঠেই পেয়ে যান বাংলাদেশের নাজমুল হুদা। কয়েকজনকে কাটিয়ে পোস্টে শট নেন নাজমুল। কিন্তু বাংলাদেশ অধিনায়কের শট আটকানোর চেষ্টায় সফল হলেও পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি লঙ্কান গোলকিপার। কাতাফির হাত ফসকে বের হওয়া বল ফিরতি শটে জালে জড়ান আরিফ।
৪৪ মিনিটে নাজমুলের বাড়ানো বল বক্সে পেয়েও নিশানা ভেদ করতে পারেননি রিফাত কাজী। সব মিলিয়ে প্রথমার্ধে মাঝমাঠ নিজেদের দখলে রেখেই খেলা তৈরি করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এক গোল হজমের পর শ্রীলঙ্কা অনেকটা সতর্ক হয়ে যায়। রক্ষণ সামলাতেই বেশি মনোযোগী দেখা যায় তাদের। শেষ পর্যন্ত এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।
বিরতির পর অবশ্য বাংলাদেশের গোল উৎসব আটকাতে পারেনি স্বাগতিকেরা। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বাংলাদেশ। ডান পাশ দিয়ে আক্রমণে ওঠা রিফাতের শট থামাতে গিয়েও পারেননি লঙ্কান গোলকিপার। রিফাতের শট তার গ্লাভস ছুঁয়ে জালে পৌঁছে যায়।
স্কোরলাইন ২-০ করার পর আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় বাংলাদেশ। ৬৪ মিনিটে তৃতীয় গোলেরও দেখা মেলে। সাব্বির ইসলামের জোরালো শট প্রতিপক্ষ গোলকিপার থামাতে গিয়েও পারেননি। গোলকিপারের হাতে লেগে বল দিক পাল্টায়।
সেই বল ডি-বক্স পেয়ে ফিরতি শটে গোল আদায় করে নেন রিফাত। ৮৮ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিকও পূর্ণ করেন রিফাত। নাজমুলের নিখুঁত পাস থেকে বুদ্ধিদীপ্ত শটে বাংলাদেশকে চতুর্থ গোল উপহার দেন এই ফরোয়ার্ড।