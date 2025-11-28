অবশেষে মৌসুমে প্রথম জয়ের দেখা পেল আবাহনী

ড্র দিয়ে মৌসুম শুরু, তারপর টানা দুই হার। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে এসে মৌসুমের প্রথম জয় পেল আবাহনী। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে আজ পুলিশ এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে মারুফুল হকের দল।
ম্যাচের ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন আবাহনীর সুলেমান দিয়াবাতে। ক্লাবের জার্সিতে এই মৌসুমে লিগে এটা দিয়াবাতের দ্বিতীয় গোল। মালির এই ফরোয়ার্ড লিগে এর আগে গোল করেছিলেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে।
পিছিয়ে পড়ে আক্রমণে ধার বাড়ায় পুলিশ এফসি, বেশ কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে। কিন্তু গোল করতে পারেনি। উল্টো ৪৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আবাহনীর এনামুল ইসলাম।
এই জয়ে ৪ ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় ছয়ে আবাহনী। শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট। আবাহনীর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকা পুলিশ এফসির ৪ ম্যাচে পয়েন্ট ৫।
একই দিন মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ–তপন স্টেডিয়ামে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ১–০ গোলে হারিয়েছ ফর্টিস এফসি। ফর্টিসের হয়ে একমাত্র গোলটি ফরোয়ার্ড রিয়াজ উদ্দিনের। এ মৌসুমে ৪ ম্যাচ খেলা ফর্টিসের এটি দ্বিতীয় জয়।