কে কোন পুরস্কার জিতলেন, দেখে নিন এক নজরে

গোলের পর গোল। প্রতিপক্ষের রক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে গত মৌসুমটা নিজের করে নিয়েছিলেন হ্যারি কেইন। এবার সেই গোলবন্যার পুরস্কারও পেলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। লামিনে ইয়ামাল ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলে প্রথমবারের মতো জিতলেন ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি’অর।
লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটারে সোমবার রাতে জমকালো অনুষ্ঠানে বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফরাসি সাময়িকী ‘ফ্রান্স ফুটবল’ প্রবর্তিত ব্যালন ডি’অর ২০২৬।
মেয়েদের ব্যালন ডি’অর উঠেছে বার্সেলোনা অধিনায়ক অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াসের হাতে। গত মৌসুমে বার্সেলোনার চার শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার এ নিয়ে তৃতীয়বার জিতলেন পুরস্কারটি।
চলুন ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক এবারের ব্যালন ডি’অরের বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কারজয়ীদের।